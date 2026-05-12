جامعة العلوم الصحية بالولاية الشمالية تحتفل باليوم العالمي للتمريض

احتفلت جامعة العلوم الصحية ممثلة في برنامج التمريض باليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف الثاني عشر من مايو من كل عام، تحت شعار: “تمريضنا رسالة إنسانية.. حياة تُرعى وأمل يُمنح”.

واشتمل برنامج الاحتفال على معرض مصاحب وعدد من الفقرات التي تناولت مهنة التمريض ودور كوادر التمريض في تطوير العمل الصحي وخدمة المجتمع.

وأكد مدير الجامعة، دكتور إياس عبد المجيد حسن، لدى مخاطبته الاحتفال، الدور الكبير لكادر التمريض في خدمة المجتمع، واصفًا إياه بحلقة الوصل بين الطبيب والمريض، مشيدًا بالرعيل الأول لبرنامج التمريض، ومشيرًا إلى تنامي وعي المجتمع بأهمية التمريض.

وأضاف أن الجامعة تستعد لتخريج دفعة جديدة من طلاب بكالوريوس التمريض، كأول فرع من فروع الجامعة على مستوى الولايات، مبينًا أن طلاب برنامج التمريض ظلوا مصدر فخر وواجهة مشرقة في المؤسسات الصحية، إلى جانب ما تشهده الجامعة من استقرار أكاديمي كبير.

من جانبه، أشاد ممثل طلاب برنامج التمريض الطالب عبد الرحمن عمر باهتمام إدارة الجامعة وحرصها على توفير البيئة الأكاديمية والتدريبية الملائمة للطلاب.

وفي ختام الاحتفال، كرّمت أسرة برنامج التمريض مدير جامعة العلوم الصحية فرع الولاية الشمالية تقديرًا لجهوده ودعمه للبرنامج.

سونا