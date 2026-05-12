نقابة المحامين توقع مذكرة تفاهم مع شركة التأمينات المتحدة لخدمة المحامين

وقعت نقابة المحامين وشركة التأمينات المتحدة بقاعة فندق الضمان ببورتسودان، مساء أمس الاثنين، مذكرة تفاهم، تمهيداً لإبرام عقد تأمين بين الطرفين لتوفير خدمات التأمين الطبي للمحامين وأسرهم داخل السودان وفي جمهورية مصر العربية.

ووقع على مذكرة التفاهم الأستاذ زين العابدين محمد حمد، نقيب المحامين المكلف، والأستاذ طلال أبوبكر حاج الشيخ، المدير العام لشركة التأمينات المتحدة.

ويشمل العرض المقدم خدمات التأمين الطبي، بجانب التأمين على السيارات والممتلكات والتأمين التمويلي.

وشهد حفل التوقيع الأستاذ عماد الفادني، الأمين العام، والأستاذ عماد الدين حمدالله، رئيس لجنة الخدمات ووكيل نقيب المحامين بولاية البحر الأحمر، والأستاذ جمال الدين النجومي، عضو ومقرر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة. كما حضر الأستاذ عرفات محمد، مدير الإدارة الطبية، والأستاذ محمد عثمان الضو، المدير المالي للشركة، وعدد من رؤساء الإدارات.

وأكد نقيب المحامين المكلف، الأستاذ زين العابدين محمد، في كلمته الترحيبية، أن الحفل يمثل بداية مرحلة جديدة لعمل النقابة في تقديم الخدمات للمحامين وأسرهم في مختلف المجالات الاجتماعية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن المحامين كما عهدناهم في الصف الأول لمعركة الكرامة، سنداً للشعب وسيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية وحكم القانون والدفاع عن الوطن. وحيا شهداء الوطن وشهداء المحامين والمستنفرين منهم.

