سعد الصغير يحيى حفل غنائى فى مهرجان موازين يوم 19 يونيو

يحيى المطرب سعد الصغير، حفل غنائي يوم 19 يونيو الشهر المقبل فى مهرجان موازين بدورته الـ 21 على منصة النهضة، وسوف يقدم سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه

ميادة الحناوى تفتتح حفلات موازين

تفتتح النجمة ميادة الحناوى حفلات مهرجان موازين في دورته الـ 21 يوم 19 يونيو المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

تامر حسنى يختتم حفلات موازين

كما يحيى النجم تامر حسنى، حفل ختام مهرجان موازين في دورته الـ 21 يوم 27 يونيو المقبل على خشبة منصة النهضة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة و الحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم تامر حسني، حفل الأيام الماضية مع النجم العالمي فرنش مونتانا، وقال تامر حسني خلال لقاء على يوتيوب إنه يشعر دائما بالفخر لاختياره كممثل فني لمصر، مشيرا إلى أن هذه الحفلات تعد فرصة مهمة للترويج للسياحة المصرية عالميا.

اليوم السابع