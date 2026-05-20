شاهد بالفيديو.. بسبب صورة “كيكل”.. تاجر مواشي يهدي بائع متجول عدد 5 “خراف” أضحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على نحو واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق للقاء جمع تاجر مواشي سوداني, ببائع متجول يبيع صور بعض الشخصيات المعروفة في السودان.

التاجر تفاجأ بالبائع يعرض صورة لقائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, للبيع في جولته بسوق المواشي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفض تاجر المواشي شراء الصورة بالسعر الزهيد الذي حدده البائع المتجول والذي قال أنه يعرضها للبيع بمبلغ 7 ألف جنيه فقط.

تاجر المواشي, اعتبر أن السعر قليل جداً على صورة القائد “كيكل”, وقام بمنح البائع المتجول عدد 5 “خراف”, أضحية مقابل الصورة.

محمد عثمان _ النيلين