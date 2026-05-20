شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفاجئ الجمهور بخبر زفافها: (زواجي بعد عيد الأضحى والدعوة عامة)

فاجأت المطربة, السودانية, الشهيرة توتة عذاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها عن استعدادها للزواج في الأيام القادمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت توتة عذاب, في مقطع فيديو مع أحد أصدقائها كشفت فيه عن مواعيد حفل زفافها.

وقالت المطربة, الشهيرة أن زواجها من المتوقع أن يكون بعد عيد الأضحى ولم تحدد موعده في القاهرة, التي تقيم فيها أو في موطنها الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قدمت توتة عذاب, الدعوة عامة لكل محبيها لحضور حفل زواجها المتوقع له أن يحدث ضجة واسعة.

محمد عثمان _ النيلين