محمد رمضان يصطحب أصحاب أزمة الجلباب الصعيدي لحضور “أسد”

بعد منعهم من دخول السينما بالجلباب قبل أيام، نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الجمعة صورة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك وهو يشاهد عرض فيلم “أسد” بإحدى السينمات في القاهرة، رفقة الأشخاص الثلاثة أصحاب أزمة “الجلباب الصعيدي”.

وأرفق رمضان منشوره قائلاً: “صورة من عرض فيلم أسد، أمس بإحدى ىسينمات القاهرة”.

جاءت تلك الصورة بعد الحملة التي أطلقها للجمهور يحثهم فيها على ارتداء الجلباب الصعيدي اليوم والتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من الاعتذار لأهل الصعيد.

تفاصيل الواقعة

يذكر أن أمن إحدى دور السينما في فندق بوسط القاهرة كان أثار أزمة مؤخراً لمنعه صانع محتوى وفريقه من الدخول لمشاهدة فيلم “أسد” لمحمد رمضان بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي.

وكشف صانع المحتوى محمد المطعني، السبت الفائت، منعه وأفراداً من فريقه (بينهم شخص مسن يدعى “عم خريبش”) بحجة أن “الجلاليب غير مسموح بها”، ما أثار استياء واسعاً على وسائل التواصل.

ليسارع الفنان بتوجيه نداء لوزيرة الثقافة جيهان زكي، من خلال فيديو على حسابه في فيسبوك، قائلاً: “معالي وزيرة الثقافة، أحدثك كإنسان.. وأرجو منك تقديم اعتذار رسمي لهؤلاء الأشخاص وإلى أهل الصعيد، لأنما حدث يسيء إلينا جميعا”.

من جانبه، أعرب مخرج الفيلم محمد دياب، عن غضبه الشديد واصفاً ما حدث بـ”الجريمة” والتمييز المرفوض ضد زي مصري أصيل.

يشار إلى أن فيلم “أسد” يضم نخبة من النجوم بينهم محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا.

والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب.

