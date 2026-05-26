كيف تتحكم في من يتابعك في إنستجرام؟.. تعرف على التفاصيل

في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة التصفح وتقليل الشعور بالإرهاق الرقمي، أطلقت منصة انستجرام ميزة جديدة تعيد تعريف مفهوم الخلاصة الرئيسية للتطبيق، اعتاد المستخدمون على التمرير اللانهائي بين منشورات المتابَعين، الإعلانات، والمحتوى المقترح من حسابات لا يعرفونها، مما يشتت الانتباه ويستهلك الوقت دون فائدة حقيقية. الميزة الجديدة التي تم الإعلان عنها تسمح بإنشاء “خلاصة خاصة” تعرض محتوى قائمة “الأصدقاء المقربين” فقط، مما يحول التطبيق من منصة استهلاك جماهيري إلى مساحة خاصة للتواصل الحقيقي مع الدائرة الضيقة جدًا من الأشخاص الذين تثق بهم وتحرص على متابعة أخبارهم أولًا بأول.

وفقًا لتقرير مفصل نشره موقع The Verge التقني المتخصص، فإن هذه الميزة ليست مجرد تحديث بسيط في قائمة الإعدادات، بل هي تغيير جذري في واجهة المستخدم تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخوارزميات التي تسعى لإبقائك أطول فترة ممكنة داخل التطبيق. أوضح التقرير أن الشركة الأم “ميتا” تسعى من خلال هذا التحديث إلى الاستجابة لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية وجماعات حقوق المستهلكين التي تطالب بمنح المستخدمين “حق العودة إلى التسلسل الزمني البشري” بدلًا من التسلسل الخوارزمي القائم على الإعلانات فقط، وهو ما يجعل التجربة أقل توترًا وأكثر إنسانية بشكل واضح وملموس.

كيفية تفعيل وإعداد خلاصة الأصدقاء المقربين على انستجرام؟

تتطلب عملية التفعيل خطوات بسيطة جدًا، ولكن يجب معرفة مكان الأيقونة الجديدة بالضبط، حيث أنها تظهر كاختصار مخفي أعلى الشاشة الرئيسية. لاستخدام هذه الميزة عمليًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

1- التأكد من تحديث تطبيق انستجرام إلى آخر إصدار متاح في متجر التطبيقات “App Store” أو “Google Play”.

2- فتح التطبيق والتمرير إلى أقصى اليسار في شريط الخلاصات العلوي (حيث تجد “متابَعون” و”المفضلة”)، لتظهر لك أيقونة جديدة تحمل نجمة خضراء مكتوبًا بجانبها “الأصدقاء”.

3- الضغط على الأيقونة لبدء جلسة تصفح جديدة تمامًا لا يظهر فيها إلا منشورات وقصص الأشخاص الذين سبق وأضفتهم إلى قائمة “Close Friends” الخاصة بالقصص.

4- يمكنك تعديل هذه القائمة في أي وقت عبر الذهاب إلى الملف الشخصي، ثم الإعدادات، ثم قائمة الأصدقاء المقربين، وإضافة أو حذف أي حساب دون أن يتم إبلاغهم بذلك إطلاقًا.

لماذا تعتبر هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا للصحة النفسية الرقمية؟

أظهرت دراسات سلوكية متعددة أن الضغط النفسي الناتج عن متابعة حياة المئات أو الآلاف من الأشخاص الغرباء ومقارنة الذات بهم يؤدي إلى ما يعرف بـ “القلق الخوارزمي”. مع هذه الميزة الجديدة، يصبح بمقدور المستخدم الدخول إلى انستجرام لمدة ربع ساعة فقط، ومشاهدة منشورات العائلة والأصدقاء الحقيقيين، ثم الخروج من التطبيق دون أن يسرق وقت إضافي بسبب اقتراحات لا نهائية من الخوارزميات. إنها أداة رائعة للآباء الذين يريدون متابعة أبنائهم فقط، وللموظفين الذين لا يريدون إضاعة الوقت أثناء فترة الراحة، مما يجعل التجربة عملية وخالية من المشتتات الرقمية غير الضرورية.

اليوم السابع