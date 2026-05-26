بالفيديو.. ماذا لو عاد “حميدتي” معتذراً هل سيتم استقباله مثل النور قبة والسافنا؟ وزير الإعلام السوداني يجيب!!

باغت مذيعة قناة الجزيرة, أحمد طه, ضيفه وزير الإعلام السوداني, الأستاذ خالد الإعيسر, بسؤال صعب وذلك خلال استضافة على الهواء مباشرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طرح المذيع سؤال على الإعيسر: ماذا لو عاد “حميدتي” معتذراً هل سيتم استقباله مثل النور قبة والسافنا؟.

وزير الإعلام, أكد إستحالة حدوث هذا الأمر ونوه إلى أن حالة حميدتي, وشقيقه تختلف عن حالة النور قبة, والسافنا, وكيكل.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن هناك فرق بين من خطط ودبر وقاد الحرب وبين من كان يعمل تحت قيادة الدعم السريع, وينفذ توجيهات قادته.

محمد عثمان _ النيلين