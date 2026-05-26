شاهد بالصورة والفيديو.. سودانيون يقيمون “نفرة” ويتجمعون بالعشرات داخل إحدى المستشفيات بالخارج للتبرع لمريض يحتاج للقليل من الدم

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب الآلاف من المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تجمع العشرات من السودانيين, أمام إحدى المستشفيات خارج السودان.

السودانيون, أقاموا نفرة داخل المستشفى بعد علمهم بمواطن سوداني, يرقد طريح الفراش الأبيض ويحتاج لعدد قليل من أنابين الدم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات فخورة ومشيدة بما فعله الشباب السودانيين, ووقفتهم الكبيرة من إبن بلدهم في مرضه.

محمد عثمان _ النيلين