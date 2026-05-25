وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها على طريقة الزعيم عادل إمام

اختارت النجمة وفاء عامر أن تودع عاماً وتستقبل عاماً آخر، ليس بالطريقة التقليدية، بل بـطريقة الزعيم عادل إمام وروحه الساخرة، حيث نشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مدون عليها: “مش أنا عيد ميلادي النهاردة”، في إشارة إلى الجملة الشهيرة التي قالها عادل إمام في أحد أفلامه وأرفقت الصورة برسالة بمناسبة عيد ميلادها.

وجاء في الرسالة التي نشرتها مع الصورة “النهارده مش مجرد عيد ميلادي، النهارده بداية نسخة جديدة مني سنة كاملة عدّت بحلوها ومرّها ضحكت فيها من قلبي واتكسرت واتعلمت وقومت تاني”.

وأضافت وفاء عامر: “كبرت سنة بس كبرت معاها خبرة ونضج وحكايات وناس راحت وناس جت وذكريات هتفضل محفورة جوايا طول العمر”.

وأختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: “يارب السنة الجديدة تبقى أخف على قلبي، مليانة سلام وضحك ونجاحات وحب حقيقي وفرص أكبر وأحلام تتحقق واحدة واحدة”.

