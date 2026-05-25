بالفيديو.. “الركاب” قاموا بكسر الزجاج وخرجوا عبر النوافذ.. شاهد لحظة اشتعال “النيران” في “بص” سياحي بعد اصطدامه بسيارة أجرة

عاش ركاب, بص سياحي بالسودان, حالة من الذعر والرعب بعد اصطدام البص, الذي كان يقلهم من أحد الولايات للعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق مقطع فيديو تم تصويره من مكان الحادث لإشتعال النيران داخل البص, بعد اصطدامه بسيارة أجرة.

ووفقاً لما أورد شهود عيان فقد فارق سائق السيارة الحياة بعد لحظات من وقوع الحادث, دون أن يجد من يسعفه على الطريق.

كما أظهر الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, خروج “ركاب”, البص عبر النوافذ بعدما قاموا بكسر الزجاج في اللحظات الأخيرة قبل اشتعال النيران.

محمد عثمان _ النيلين