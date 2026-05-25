شاهد.. الداخلية المصرية تكشف حقيقة صورة متداولة لأسرة سودانية تقيم أسفل أحد الكباري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن منشوراً مدعوماً بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم قيام الأجهزة المختصة بمحافظة الإسماعيلية بإخلاء أسرة تحمل جنسية إحدى الدول من أسفل أحد الكباري بالمحافظة.



وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد قالت الوزارة إن الفحص أظهر أن الصورة المتداولة سبق نشرها بإحدى الدول الأفريقية بتاريخ 20 مايو الماضي ولا علاقة لها بالأوضاع داخل مصر.





وأضافت أن الجهات المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر, كانت قد نشرت الصورة وزعمت أنها لأسرة سودانية, استغلت الجزء الموجود أسفل أحد الكباري للعيش فيه.

محمد عثمان _ النيلين