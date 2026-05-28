أخبار مفرحة عن الفنان المعتقل لدى مليشيا الدعم السريع صفوت الجيلي

كتبت الصحفية محاسن أحمد عبد الله, قبل قليل تلقيت إتصال هاتفي من شخص كان مُعتقلاً بذات السجن والعنبر الذي يتواجد فيه الفنان صفوت الجيلي.

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, طمأنني مُحدثي بأن الفنان صفوت الجيلي بخير وصحة جيدة داخل المُعتقل بسجن (دقريس) الذي يقع غرب مدينة نيالا بدارفور ، وذلك بعد أن تم إعتقال صفوت الجيلي من منطقة شرق النيل ووضعه داخل السجن بمنطقة الرياض بالخرطوم.

موضحاً : كان وقتها يريدون تهيأت صفوت للظهور عبر مؤتمر صحفي ليؤكد للجميع أنه بخير بعد شائعة وفاته التي إنتشرت وقتها ثم إطلاق سراحه ، لكن لم يتم ذلك نسبة دخول الجيش الخرطوم وإنسحاب الدعم السريع منها برفقتهم عدد كبير من المُعتقلين من ضمنهم الفنان صفوت الجيلي.

واصل محدثي: ( بعدها تم نقل صفوت إلي نيالا مكان يسمي (البورصة) وذلك يوم ٢٤/٥/٢٠٢٤ ومنها إلي سجن (دقريس) بنيالا وكان يقيم في عنبر تابع لمعتقلي ضباط الجيش قبل أن يم نقله إلي عنبر تابع لمُعتقلي ضباط الدعم السريع يضم كذلك عدد كبير من المدنيين وهو نفس العنبر الذي كنت أتواجد فيه وكان وسريره جوار سريري ، تعاملنا مع بعضنا داخل المعُتقل فوجدته نعم الأخ والصديق طيب المعشر حسن الأخلاق ، وكان يتم معاملتنا داخل المُعتقل أفضل مُعاملة وكان صفوت يشارك بالغناء في البرنامج الثقافي الذي كان يُقام كل فترة داخل المُعتقل.

إختتم حديثه : صفوت بصحة بخير وصحة جيدة ،طبعا لاتوجد أي وسيلة إتصال بيننا والأهل داخل المُعتقل حتي تم الإفراج عني ومجموعة كبيرة من المدنيين ، من المُأمل أن يتم الإفراج عن الأخ صفوت الجيلي قريباً.).

محمد عثمان _ النيلين