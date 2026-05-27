زيادة سكانية كبيرة في مصر خلال 17 يوما

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل بواقع 67 ألف نسمة خلال 17 يوما في الفترة من 9 مايو وحتى 26 منه، حسب الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد سكان مصر اليوم نحو 109،066،630 نسمة، اليوم الثلاثاء مقابل 109 ملايين نسمة يوم 9 مايو، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعتمد نظام الساعة السكانية على قاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما يوفر تحديثًا لحظيًا ودقيقًا لمعدلات النمو السكاني داخل الجمهورية.

وتعكس الزيادة المسجلة خلال الأيام الماضية استمرار التحديات المرتبطة بالنمو السكاني، في ظل جهود الدولة لتعزيز برامج تنظيم الأسرة وتحسين مؤشرات التنمية والخدمات الأساسية بالتوازي مع الزيادة المستمرة في عدد السكان.

وبلغ عدد المواليد 1.452 مليون خلال الفترة من 16/8/2025إلى9/5/2026 بمتوسـط 5439 مولودا يوميًا و227 مولودا كل ساعة و3.8 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.9 ثانية تقريبًا.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم