ياسمين عبد العزيز تؤدى مناسك الحج..

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، جمهورها صورة وهى تؤدي مناسك الحج، حيث نشرت صورة لها من المناسك عبر السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل يشارك الفنان أحمد السقا في فيلم خلى بالك من نفسك مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تعاون فنى مميز، ومن المتوقع أن يشهد “خلي بالك من نفسك” مزيجًا من الأكشن والتشويق والكوميدي، إلى جانب لمسات درامية مميزة، في إطار قصة تحمل العديد من المفاجآت.

يشار إلى أن فيلم خلى بالك من نفسك بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع وآخرين، تأليف شريف الليثى، إخراج معتز التونى، إنتاج سينرجى بلس.

آخر أفلام أحمد السقا

وكانت آخر أعمال السقا فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

اليوم السابع