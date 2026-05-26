هل تؤجل آبل إطلاق آيفون 18 برو.. خطوة استراتيجية تُعيد تشكيل جدول الهواتف الذكية

تشير تقارير تقنية حديثة إلى أن شركة آبل تدرس إجراء تغييرات مهمة فى جدول إطلاق هواتفها القادمة، وعلى رأسها هاتف آيفون 18 برو، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا فى سوق التكنولوجيا حول العالم.

تأتي هذه الخطوة، فى ظل تحديات تواجهها الشركة تتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع أسعار بعض المكونات الأساسية مثل الشرائح الإلكترونية وذاكرات التخزين، وهو ما دفعها لإعادة تقييم توقيتات الإطلاق بهدف تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

وبحسب التسريبات، قد يتم تقسيم إطلاق سلسلة آيفون 18 إلى مراحل بدلًا من إطلاقها دفعة واحدة كما هو معتاد، حيث يُتوقع طرح نسخ برو في موعدها المعتاد، بينما يتم تأجيل الإصدار الأساسى إلى وقت لاحق قد يمتد إلى عام 2027.

كما تشير التوقعات، إلى أن هذا التوجه قد يكون مرتبطًا أيضًا باستراتيجية آبل الجديدة التى تركز على الفئات الأعلى ربحًا مثل إصدارات “برو”، إلى جانب التمهيد لإطلاق منتجات مستقبلية أكثر تطورًا خلال الفترة المقبلة.

وفى حال تنفيذ هذا القرار، فمن المرجح أن يشهد سوق الهواتف الذكية تغييرات ملحوظة، أبرزها إطالة عمر الإصدارات الحالية من آيفون، وتغيير نمط التحديث السنوى المعتاد، إضافة إلى اشتداد المنافسة فى فئة الهواتف الرائدة.

ويرى محللون، أن هذا التحول المحتمل فى سياسة الإطلاق قد يعكس توجهًا جديدًا لدى آبل نحو المرونة بدلًا من الالتزام الصارم بجدول سنوى ثابت، بما يساعدها على التكيف مع التحديات العالمية فى قطاع التكنولوجيا.

وفى النهاية، فإن أى تأجيل أو إعادة تنظيم لإطلاق آيفون 18 برو قد لا يكون مجرد تغيير فى الموعد، بل خطوة استراتيجية قد تعيد رسم ملامح سوق الهواتف الذكية خلال السنوات القادمة.

