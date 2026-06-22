كيف يخطط واتساب لتغيير شكل محادثاتك على آيفون؟

يعمل تطبيق واتساب على اختبار ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تهدف إلى منح المحادثات مظهراً أكثر حيوية وتفاعلاً، وذلك من خلال إضافة فقاعات رسائل متحركة تظهر عند إرسال الرسائل واستقبالها، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطبيق المستمرة لتحديث واجهته وتحسين تجربة الاستخدام دون إجراء تغييرات جذرية على آلية عمله المعتادة.

أحدث مميزات واتساب على أيفون

ووفقاً لتقارير متخصصة، ظهرت الميزة الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS، حيث تختبر الشركة إضافة تأثيرات حركية بسيطة تجعل الرسائل تنتقل إلى نافذة المحادثة بشكل أكثر سلاسة بدلاً من ظهورها الفوري التقليدي، وهو ما يمنح التطبيق مظهراً أكثر حداثة وانسيابية.

ورغم أن التحديث يقتصر على الجانب البصري فقط، فإنه قد يسهم في تعزيز شعور المستخدمين بالتفاعل داخل المحادثات، خاصة في المجموعات النشطة والمحادثات الفردية التي تشهد تبادلاً سريعاً للرسائل، كما لا تؤثر الميزة الجديدة على طريقة إرسال الرسائل أو استلامها أو سرعة وصولها، إذ تركز بالكامل على تحسين تجربة العرض داخل التطبيق.

تحديثات واتساب الآخيرة

وتندرج هذه الميزة ضمن سلسلة من التحديثات التي يختبرها واتساب خلال الفترة الأخيرة على هواتف آيفون وأندرويد، والتي شملت إعادة تصميم بعض القوائم وواجهات المكالمات، وإضافة أدوات جديدة وتحسينات لميزات الحالة، إلى جانب توفير مزيد من خيارات التخصيص للمستخدمين.

كما تواصل الشركة تطوير مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإدخال تحسينات تدريجية على التطبيق، في إطار سعيها للحفاظ على شعبيته ومواكبة المنافسة المتزايدة بين تطبيقات المراسلة الفورية.

ولا تزال فقاعات الرسائل المتحركة متاحة حالياً لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، فيما لم تؤكد الشركة بعد موعد طرحها رسمياً لجميع المستخدمين، وكما هو الحال مع العديد من الميزات التجريبية، قد تخضع الخاصية لمزيد من الاختبارات والتعديلات قبل اتخاذ قرار بإطلاقها على نطاق واسع.

اليوم السابع