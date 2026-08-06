ترامب يرد على تقارير “نقص الذخائر” ويشيد بشركات الدفاع.. ماذا قال؟

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير التى تحدثت عن وجود نقص هائل فى الذخائر الأمريكية، معتبرها نوعاً من الخيانة، وتعهد بمبلاحقة المسربين

وفى منشور له قبل قليل على منصة تروث سوشيال، كتب ترامب يقول إن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من “الذخائر”، لا سيما من أنواع معينة. وتابع: “إضافةً إلى ذلك، تُصنّع كميات كبيرة منها وتُشحن إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. تُشيّد شركات الدفاع أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا. ويجري ملاحقة “مُسرّبي” هذه التصريحات التى تندرج تحت بند الخيانة، وسيتم السعي لإنزال أحكام بالسجن لمدد طويلة”.

تقارير إعلامية عن نقص الذحائر الأمريكية

وكانت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، منها واشنطن بوست وCNN، قد تحدثت عن استنفاد الجيش الأمريكي جزء كبير من مخزونه العالمي من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال حربه التي استمرت خمسة أشهر مع إيران.

ونقلت سى إن إن عن مصادر قولها إن هذه الصواريخ في الأساس أسلحة أرض-أرض تابعة للجيش، ومعروفة باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) وصواريخ الضربات الدقيقة (PrSM). واستخدمت الولايات المتحدة جميع هذه الأسلحة تقريبًا. ولم يتم الكشف سابقًا عن مدى نفاد مخزون الجيش من أنظمة ATACMS وصواريخ الضربات الدقيقة.

البيت الأبيض يرد

وعند سؤال البيت الأبيض عن بيانات المخزون، أصدر بيانًا باسم ترامب، قال فيه إن الولايات المتحدة لديها «ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه»، وأضاف: «شركاتنا الدفاعية، في هذه اللحظة، تُنتج ذخائر أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى توسيع مصانعها ومعداتها بمستويات قياسية».

ويتفق المحللون على أن بعض الذخائر، بما في ذلك قذائف المدفعية وأنواع عديدة من الصواريخ، تُنتج بمستويات قياسية، لكنهم يحذرون من أن الإمدادات قد لا تكفي لتلبية احتياجات حرب طويلة الأمد. وأفاد التقرير بأن الجيش الأمريكي استنفد ما يقارب 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بالنظام الدفاعي الصاروخي الرئيسي ثاد، في حين يحذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن مخزون الذخائر لدى وزارة الدفاع منخفض بشكل خطير.

اليوم السابع