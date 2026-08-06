تحكم أكبر فى المجموعات.. كل ما تريد معرفته عن تحديثات واتساب الجديدة

واصل تطبيق واتساب طرح تحديثات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم داخل المحادثات الجماعية، إذ أعلن عن إضافة ميزة @all التي تتيح إرسال تنبيه إلى جميع أعضاء المجموعة دفعة واحدة، إلى جانب تحسينات أخرى تشمل استطلاعات الرأي وإنشاء المجموعات.

ميزة @all تصل إلى مجموعات واتساب

تمنح ميزة @all المستخدمين القدرة على إرسال إشعار لجميع أعضاء المجموعة بضغطة واحدة، على غرار الميزات الموجودة في تطبيقات مثل ديسكورد وسلاك ومايكروسوفت تيمز ، وتهدف هذه الإضافة إلى تسهيل إيصال الرسائل المهمة أو العاجلة إلى جميع المشاركين دون الحاجة إلى الإشارة إلى كل عضو بشكل منفصل.

وللحد من إساءة استخدام الميزة، أوضح واتساب أنها ستكون متاحة للمشرفين فقط في المجموعات التي يزيد عدد أعضائها على 32 شخصًا ، كما يمكن للمستخدمين تعطيل إشعارات @all من إعدادات الإشعارات، حتى إذا كانت المجموعة في وضع كتم الصوت.

استطلاعات رأي أكثر مرونة وإنشاء مجموعات أسرع

شملت التحديثات أيضًا تحسينات على ميزة استطلاعات الرأي، حيث أصبح بإمكان منشئ الاستطلاع تحديد موعد نهائي لإغلاق التصويت، مع توفير خيار التصويت المجهول للحفاظ على خصوصية المشاركين ، كذلك يمكن لمنشئ الاستطلاع تعديل السؤال خلال أول 15 دقيقة من نشره لتصحيح الأخطاء أو إضافة توضيحات.

وفي خطوة تستهدف تسريع إدارة المحادثات، أضاف واتساب إمكانية إنشاء مجموعة جديدة مباشرة من داخل محادثة جماعية قائمة، دون الحاجة إلى إضافة الأعضاء واحدًا تلو الآخر، ما يجعل إنشاء المحادثات الجانبية أكثر سرعة وسهولة.

وتأتي هذه التحديثات ضمن سلسلة من التحسينات التي يواصل واتساب إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، في إطار سعيه لتطوير أدوات التواصل الجماعي وتقديم مزيد من المرونة في إدارة المحادثات.

اليوم السابع