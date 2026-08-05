بريطانيا: إنقاذ 173 مهاجرًا على متن قارب حاول عبور بحر المانش

أعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، إنقاذ أكثر من 170 مهاجرًا بعد اندلاع حريق في القارب الذي كانوا يستخدمونه لعبور القناة الإنجليزية (بحر المانش).

وأكدت الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم، بأنه “سيتم إعادة الجميع” إلى فرنسا.

وكان القارب يحاول العبور إلى المملكة المتحدة عندما اشتعلت النيران في محركه.

وكانت السلطات البريطانية قد أفادت في البداية بإنقاذ 157 مهاجراً، لكنها عدّلت الرقم لاحقاً ليصل إلى 173 شخصاً. وقد نُقل الجميع إلى مدينة “بولوني سور مير” في فرنسا، حيث عانى 11 شخصاً من إصابات طفيفة.

وقد فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً في الحادث، حسب “بي بي سي”.

اليوم السابع