بعد نوم مذيعة أمريكية على الهواء.. تعرف على أسباب النعاس أثناء النهار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موقفًا محرجًا تعرضت له مذيعة أخبار في ولاية تينيسي الأمريكية، بعدما ظهرت للحظات وكأنها تغفو خلال بث مباشر على قناة فوكس 13 الأمريكية، وفي الفيديو ظهرت المذيعة دومينيك ديلون وعيناها مغمضتان ويداها قرب رقبتها، أثناء انتقال الكاميرا إلى زميلتها التي كانت تقدم تقريرًا صباحيًا، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب النعاس أثناء النهار، وفقاً لموقع thesleepclinicmd.

ما هو النعاس أثناء النهار؟

النعاس المفرط أثناء النهار هو الرغبة الشديدة في النوم خلال النهار، حتى بعد ليلة نوم كاملة، يصبح الأمر مقلقًا عندما يكون مفرطًا، إذ يؤثر على عملك وعلاقاتك وسلامتك.

أعراض النعاس المفرط أثناء النهار

– التثاؤب المستمر

– صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء

– النعاس أثناء الأنشطة

– الشعور بالخمول رغم النوم من 7 إلى 9 ساعات

– تباطؤ ردود الفعل وانخفاض الدافعية

– الحاجة إلى عدة قيلولات يومياً

– النوم دون قصد (كما هو الحال أثناء الاجتماعات أو أثناء القيادة)

– يشعر الجميع بالنعاس أحياناً، ولكن إذا أصبح الأمر صراعاً يومياً، فقد تكون هناك مشكلة كامنة.

ما الذي يسبب النعاس أثناء النهار؟

هناك فئتان رئيسيتان من الأسباب: الأسباب المتعلقة بنمط الحياة والأسباب الطبية أو السريرية.

أسباب نمط الحياة والسلوك

– الحرمان من النوم.. السبب الأكثر وضوحًا وشيوعًا، حيث يحتاج البالغون من 7-9 ساعات من النوم الجيد حتى فقدان ساعة أو ساعتين بانتظام قد يؤدي إلى تراكم نقص النوم.

– سوء عادات النوم.. يمكن أن تؤدي جداول النوم غير المنتظمة، واستخدام الشاشات في وقت النوم، والضوضاء، أو بيئة النوم غير المريحة إلى تجزئة نومك.

– الروتين غير المنتظم.. يمكن أن يؤدي العمل بنظام المناوبات أو السفر المتكرر إلى تعطيل إيقاعك اليومي، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس أثناء النهار.

– الإجهاد والإرهاق الذهني.. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن أو إرهاق العقل إلى استنزاف طاقتك.

– النظام الغذائي والترطيب.. يمكن أن تتسبب الوجبات الثقيلة أو السكر الزائد أو الجفاف في حدوث هبوط مفاجئ في الطاقة والشعور بالخمول بعد تناول الطعام.

– قلة النشاط البدني.. يؤدي نمط الحياة الخامل إلى انخفاض مستويات الطاقة لديك وقد يزيد من النعاس.

ما الحالات التي يمكن أن تسبب النعاس المفرط أثناء النهار؟

عندما لا تكفي عادات النوم الجيدة، فمن المحتمل أن يكون السبب حالة طبية، وفي السطور التالية نلقي نظرة أقرب على الحالات التي قد تسبب النعاس المفرط أثناء النهار..

1. انقطاع النفس الانسدادي النومي

انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد أكثر الأسباب شيوعًا في هذه الحالة، يتوقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يعطل النوم العميق وقد يُعاني الشخص من الشخير بصوت عالٍ، واللهاث ليلًا، والشعور بالإرهاق في الصباح.

2. الأرق

صعوبة النوم أو الاستمرار فيه تؤدي إلى عدم الحصول على قسط كاف من الراحة، وهو ما يُعرف بالأرق حتى لو كنت في السرير لمدة 8 ساعات، فإن النوم الخفيف أو المتقطع قد يشعرك بالإرهاق.

3. الناركوليبسيا

اضطراب عصبي يؤثر على قدرة الشخص على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ قد ينام المصابون بالنوم القهري فجأة أثناء النهار، وغالبًا ما يشعرون بتعب شديد طوال الوقت.

4. متلازمة تململ الساقين

تسبب متلازمة تململ الساقين إحساساً مزعجاً في الساقين، عادةً في المساء تشعر برغبة ملحة لا تُقاوم في تحريك ساقيك، مما يقاطع نومك ويجعلك تشعر بالخمول.

5. الاكتئاب والقلق

يمكن أن تؤثر هاتان الحالتان على جودة النوم من المعروف أن الاكتئاب يسبب فرط النوم (النوم المفرط)، بينما قد يؤدي القلق إلى الأرق.

6. قصور الغدة الدرقية

يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعلك تشعر بالخمول والتعب والبرد طوال اليوم.

7. الأمراض المزمنة

غالباً ما تترافق حالات مثل قصور القلب، والسكر، وفقر الدم، أو الفيبروميالجيا مع إرهاق مستمر يشبه النعاس أثناء النهار.

8. الآثار الجانبية للأدوية

قد تسبب بعض الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية (مثل مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب ومسكنات الألم) النعاس كأثر جانبي.

كيفية البقاء مستيقظًا خلال النهار (دون الإفراط في تناول الكافيين)

1. التعرض لأشعة الشمس

يُعيد ضوء الشمس الطبيعي في الصباح ضبط إيقاعك البيولوجي، حاول الخروج لمدة 15 دقيقة بعد الاستيقاظ.

2. تحرك بشكل متكرر

انهض، تمدد، تمشى قليلاً حتى الحركة الخفيفة تعزز الدورة الدموية ونشاط الدماغ.

3. الترطيب

قد يُشابه الجفاف أعراض التعب، لذا احرص على شرب 6-8 أكواب من الماء يومياً.

4. تناول وجبات أخف

تجنب وجبات الغداء الغنية بالكربوهيدرات، اختر البروتين والألياف للحفاظ على طاقة مستقرة.

5. قيلولة قصيرة

قيلولة قصيرة لمدة 15-20 دقيقة كفيلة بتجديد نشاطك، فقط تجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم.

6. حافظ على برودة وإضاءة المكان

تُشير الإضاءة الخافتة والغرف الدافئة إلى النوم لجسمك، افتح الستائر وخفض درجة الحرارة قليلاً لتبقى متيقظاً.

7. استخدم الكافيين بحكمة

لا بأس بتناول فنجان قهوة في الصباح تجنب الكافيين بعد الساعة الثانية ظهراً للحفاظ على نومك ليلاً.

كيفية النوم بسرعة في الليل

يعاني الكثيرون من النعاس أثناء النهار، ويواجهون أيضاً صعوبة في النوم ليلاً إليكم بعض الاستراتيجيات المجربة:

– اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم.

– جسمك يحب الروتين فالانتظام يدعم إنتاج الميلاتونين ويحسن دورات النوم.

– استرخِ باتباع طقوس ما قبل النوم.

– اقرأ، أو تأمل، أو خذ حمامًا دافئًا لإعلام عقلك بأن “وقت النوم قد حان”.

– تجنب استخدام الشاشات لمدة 30-60 دقيقة على الأقل قبل النوم، فالضوء الأزرق يؤخر إفراز الميلاتونين استخدم الوضع الليلي أو ضع أجهزتك بعيدًا.

– قلل من تناول الطعام والشراب قبل النوم.

– تجنب الوجبات الحارة أو الدسمة في وقت متأخر من المساء. توقف عن شرب السوائل قبل النوم بساعة أو ساعتين لتقليل عدد مرات الذهاب إلى الحمام ليلاً.

– استخدم سريرك للنوم فقط.

– تجنب العمل أو مشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترنت وأنت في السرير.

– قد يساعد الميلاتونين أو شاي الأعشاب مثل البابونج لكن تجنب الاعتماد المفرط على الحبوب، فهي ليست حلاً طويل الأمد.

خيارات علاج النعاس المفرط أثناء النهار

إذا لم تُجدِ تغييرات نمط الحياة نفعاً، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف خيارات العلاج الطبي للنعاس المفرط أثناء النهار.

1. معالجة السبب الجذري

انقطاع النفس النومي.. يُعالج بجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) أو أجهزة الفم

الأرق.. تتم إدارته باستخدام العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I)

متلازمة تململ الساقين.. قد تتطلب مكملات الحديد أو الأدوية

الاكتئاب/القلق.. تتم إدارتهما من خلال العلاج النفسي والأدوية

2. العلاج السلوكي

يمكن لأخصائيي علم النفس النومي المساعدة في إعادة تشكيل سلوكيات النوم غير الصحية أو معالجة القلق الذي يعيق الراحة.

3. أدوية لعلاج النعاس أثناء النهار

في بعض الحالات قد يتم وصف أدوية لعلاج النعاس المفرط أثناء النهار، أدوية غير منبهة تعزز اليقظة، وتستخدم غالبًا في علاج الناركوليبسيا أو انقطاع النفس النومي.

مضادات الاكتئاب.. لعلاج التعب ومشاكل النوم المرتبطة بالاكتئاب.

استشر دائمًا أخصائي نوم قبل البدء بتناول أي دواء، تُستخدم هذه الأدوية عادةً للحالات المتوسطة إلى الشديدة، وليست لعلاج التعب العادي.

اليوم السابع