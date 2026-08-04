باريس سان جيرمان يوقع شراكة مع جوجل.. Gemini مساعدًا رسميًا للنادي وPixel الهاتف الرسمي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توقيع شراكة جديدة مع جوجل، في خطوة تعزز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل عالم الرياضة، حيث سيصبح Gemini المساعد الرسمي للنادي، بينما سيكون هاتف Google Pixel الهاتف الذكي الرسمي لباريس سان جيرمان.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الاتفاق يشمل أيضًا إنشاء مساحة مخصصة لجوجل داخل ملعب حديقة الأمراء (Parc des Princes) في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تقديم تجارب رقمية جديدة للجماهير والاستفادة من تقنيات الشركة في الأنشطة المختلفة.

Gemini وPixel في قلب الشراكة

بموجب الاتفاق، ستوفر جوجل خدمات مساعدها الذكي Gemini للنادي، فيما سيحمل Google Pixel صفة الهاتف الرسمي لباريس سان جيرمان، في إطار تعاون يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة المشجعين والعمليات الرقمية للنادي.

الذكاء الاصطناعي يواصل التوسع في الرياضة

تأتي هذه الشراكة في وقت تتجه فيه الأندية والبطولات الرياضية بشكل متزايد إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، سواء لتحليل بيانات المباريات والأداء، أو لإنتاج المحتوى الرقمي وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن في عام 2025 عن شراكة تمتد لخمس سنوات مع مايكروسوفت، يتم بموجبها استخدام Microsoft Copilot عبر المنصات الرقمية للدوري لتزويد الجماهير بإحصاءات سريعة وحقائق فورية عن المباريات.

ويعد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أحدث الأندية الكبرى التي تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها الرقمية، في ظل المنافسة المتزايدة على تطوير تجربة المشجعين والاستفادة من التقنيات الحديثة.

اليوم السابع