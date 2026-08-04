25 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية الأخيرة

قدّمت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن أحدث الرسوم الجمركية التي فرضتها، واصفة إياها بأنها “ذريعة لاستبدال ضرائب الاستيراد التي كانت المحكمة العليا قد ألغتها في شهر فبراير الماضي”.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية ليتيشا جيمس، حسبما أوردت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”: “بعد خسارتها أمام المحكمة العليا، تحاول الإدارة مجدداً رفع الضرائب بشكل غير قانوني على الأسر والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية”.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوماً جمركية مرتفعة (بنسب مئوية من خانتين) على 59 دولة والاتحاد الأوروبي، وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم المؤقتة التي لجأ إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته القضية أمام المحكمة العليا.

اليوم السابع