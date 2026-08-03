شرط غريب فى حفل زفاف رونالدو وجورجينا.. هل يرتدى جميع الضيوف اللون الأسود؟

تضج الأوساط الإعلامية والرياضية بأنباء وتكهنات متزايدة حول اقتراب موعد حفل زفاف أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز. وتأتي هذه الخطوة المنتظرة بعد علاقة استمرت لتسع سنوات، تكللت بخطوبة رسمية العام الماضي، لتتوج قصة الحب التي بدأت منذ لقائهما الأول في أحد متاجر الأزياء الكبرى

وحسب موقع “The sun” البريطاني، فإنه رغم السرية التي حاول الثنائي فرضها على تفاصيل ارتباطهما الرسمي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تسريب معلومات وتفاصيل مثيرة حول هذا الحدث المرتقب الذي يشغل اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام العالمية.

تضارب الأنباء حول موعد ومكان الزفاف

انتشرت عبر وسائل الإعلام البرتغالية صورة لدعوة زفاف مسربة تفيد بإقامة الحفل في الأول من أغسطس في قصر “كينتا دا ريجاليرا” التاريخي بمدينة سينترا البرتغالية، مع تضارب في توقيت بدء مراسم الحفل بين الثانية والخامسة عصراً. وفي تطور لاحق، نفت عائلة اللاعب صحة هذه الدعوة، لتبرز تقارير أخرى تؤكد أن الزفاف سيقام في مدينة فونشال بجزيرة ماديرا، مسقط رأس رونالدو. وأشارت هذه التقارير إلى حجز الكاتدرائية الرئيسية في المدينة لإقامة المراسم، يليه حفل استقبال ضخم في فندق “سافوي بالاس” الفاخر، حيث تم إغلاق طابقين كاملين وعدد من المرافق لضمان خصوصية الحدث.

قائمة ضيوف عالمية وقواعد صارمة للأزياء

فرض الثنائي قواعد صارمة على أزياء الحضور، حيث اشترطت الدعوة المسربة ارتداء جميع الضيوف للون الأسود بالكامل، وهو ما يفسره البعض برغبة جورجينا في إبراز فستان زفافها الأبيض لخلق تباين بصري مثالي لجلسات التصوير الخاصة بالمجلات العالمية.

أما على صعيد الحضور، فتشمل القائمة نخبة من نجوم الرياضة والفن، أبرزهم ريو فيرديناند، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، إلى جانب أسماء لامعة في سماء هوليوود والموسيقى مثل فين ديزل، ريهانا، جينيفر لوبيز، ومغني الراب دريك وترافيس سكوت، فضلاً عن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان الذي يمتلك علاقة وطيدة مع النجم البرتغالي.

خواتم ماسية متطابقة وتصريحات ما بعد المونديال

زادت جورجينا من حدة التكهنات بعد نشرها صوراً حديثة عبر حساباتها الرسمية، تظهر فيها برفقة رونالدو على متن طائرته الخاصة ويخته في مايوركا، وهما يرتديان ساعات فاخرة وخواتم ماسية متطابقة في إصبع الزواج، مما اعتبره المتابعون تأكيداً غير مباشر على إتمام الخطوة. وتتماشى هذه التطورات مع تصريحات سابقة أدلى بها رونالدو لصديقه بيرس مورغان، حيث أكد نيته الزواج من جورجينا بعد انتهاء منافسات كأس العالم الأخيرة، مشيراً إلى أن قرار الارتباط الرسمي جاء بشكل عفوي في ليلة عائلية هادئة، ليتوج قناعة راسخة بأنها الشخص الأنسب لمشاركته بقية حياته.

اليوم السابع