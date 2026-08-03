الأرصاد الجوية فى بلجيكا يصدر إنذار برتقاليا بمعظم أنحاء البلاد بسبب موجة حارة

أصدر المعهد الملكى للأرصاد الجوية فى بلجيكا، إنذارا برتقاليا لمعظم أنحاء البلاد، باستثناء الشمال والساحل، حيث يتوقع أن تضرب موجة حارة البلاد اليوم تصل درجتها إلى 37 درجة مئوية فى المناطق الداخلية.

تحذيرات من طقس شديد الحرارة

وحذر المعهد الملكى للأرصاد الجوية في بلجيكا خلال نشرته الصباحية وفقا لصحيفة “لوسوار” الإخبارية البلجيكية اليوم من أن الطقس سيكون مشمسا وحارا جدا، وستزداد الغيوم من الجنوب، وفي وقت متأخر من بعد الظهر ستتشكل عواصف رعدية فوق شرق وجنوب البلاد، وفي المساء، قد تصاحب العواصف رياح قوية وبرد.

ويشمل الإنذار البرتقالي الصادر عن المعهد الملكي للأرصاد الجوية جميع المقاطعات، باستثناء “فلاندرز” الغربية والشرقية – حيث صدر تحذير أصفر فقط (أقل من 33 درجة مئوية) – والساحل الذي لا يزال تحت الإنذار الأخضر.

يذكر أن المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا هو مؤسسة علمية اتحادية لإصدار التنبؤات و التحذيرات الجوية وإجراء الأبحاث المناخية، يقع مقره الرئيس في مدينة أوكل (Uccle) قرب بروكسل، ويزود الجمهور والسلطات بالمعلومات والبيانات الرسمية.

ماذا يعنى الإنذار البرتقالى؟

يشار إلى أن الإنذار البرتقالي هو تنبيه متقدم يصدره خبراء الطقس ليخبر المواطنين بأن طقسا خطيرا وسيء الهيئة سوف يحدث، يعني هذا الإنذار وجوب أخذ الحيطة و الحذر الشديدين، و الاستعداد لمواجهة أضرار محتملة على الأرواح و الممتلكات.

اليوم السابع