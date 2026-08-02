أكسيوس: مكالمة بن سلمان كلمة السر فى تراجع ترامب عن ضرب إيران مجددا

بعد ساعات من التوتر سادت أرجاء الشرق الأوسط أمس السبت، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الأحد عن شن أى ضربات جديدة على إيران، وقال إن الولايات المتحدة ستؤجل أي ضربات جديدة على إيران شريطة التوصل سريعاً إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

وفى منشور كتبه صباح الأحد، قال ترامب إن الاتفاق المرتقب “سيشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني”.

وأضاف أنه بناءً على هذا الطلب، فقد “وافق من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة، على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع”.

وأوضح أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الالتزام بالسعي لإتمام الاتفاق مع إيران الذي من شأنه إنهاء الحرب.

ولم تُصدر إيران أي رد فعل علني فوري على إعلان ترامب.

ماذا دار فى مكالمة ولي العهد السعودي وترامب؟

ويبدو أن المكالمة الهاتفية التى أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت لها تأثير كبير فى تراجع ترامب، حيث ذكر موقع أكسيوس أن الأمير بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن قلقه من خطط واشنطن لشن ضربات جديدة واسعة النطاق ضد إيران.

وبحسب التقرير، طلبت السعودية توضيحات بشأن خطة العمل الأمريكية، فيما حث محمد بن سلمان الرئيس ترامب على خفض التصعيد وتجنب تنفيذ هجمات قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

من جانبها، قالت وكالة أسوشيتدبرس إن السعودية تخشى أن تسفر أى ضربات أمريكية لمواقع البنية التحتية فى إيران إلى رد من طهران بشن هجمات مماثلة على دول الخليج. وأوضحت الوكالة أن ولي العهد السعودي طلب توضيحا من ترامب عن الإجراء الجديد المحتمل الذى يبحث ضد إيران.

إيران تهدد برد حازم على أي ضربات أمريكية

من ناحية أخرى، ورداً على تهديدات ترامب، حذرت إيران من عمل استفزازي من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت انها سترد بحزم. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مكالمات هاتفية منفصلة يوم السبت مع مسؤولين أتراك وباكستانيين وسعوديين رفيعي المستوى، بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الكويتي تدميره طائرات مسيّرة معادية أطلقتها إيران على عدد من المنشآت الحيوية.

اليوم السابع