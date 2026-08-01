سناب شات يوجه ضربة للمحتوى المولد بالـAI ويدعم الإبداع البشرى فى Spotlight

اتخذت منصة سناب شات خطوة جديدة للحد من انتشار المحتوى المُنشأ بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت أنها لن تمنح مكافآت لمقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر ميزة Spotlight، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز المحتوى الأصلي الذي يصنعه المستخدمون الحقيقيون.

وأكدت الشركة، أن أنظمة التوصية الخاصة بـSpotlight ستمنح الأولوية للمقاطع التي تعكس إبداعًا بشريًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على المنصة كمساحة لاكتشاف الأفكار الأصلية والقصص الشخصية واللحظات التي يشاركها المستخدمون بأنفسهم ، وفي المقابل أوضحت سناب شات أنها لا تعارض استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، إذ سيظل بإمكان صناع المحتوى الاستفادة من أدواته في تحسين المقاطع أو تحريرها، طالما لم يكن المحتوى مُولدًا بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تعزيز المحتوى الأصلي

يأتي القرار ضمن خطة أوسع تتبناها سناب شات لإبراز المحتوى الأصيل على منصة Spotlight، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تقليل ظهور المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي في توصيات المستخدمين ، وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع المبدعين على تقديم محتوى أكثر تميزًا وجودة، مع الحفاظ على تجربة مشاهدة تعتمد على الإبداع البشري بدلاً من الإنتاج الآلي.

اتجاه متزايد بين شركات التكنولوجيا

ويعكس قرار سناب شات توجهًا متناميًا في قطاع التكنولوجيا لمواجهة الانتشار الواسع للمحتوى منخفض الجودة الذي تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي ، فقد أطلقت لينكدإن أداة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي تبدو مولدة بالذكاء الاصطناعي، كما وفرت Substack أداة تساعد في التعرف على النشرات الإخبارية المكتوبة باستخدام هذه التقنيات.

وفي الوقت نفسه، شدد يوتيوب سياسات تحقيق الدخل للمحتوى غير الأصيل، بينما تراجعت ميتا عن إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي في إنستجرام بعد تعرضها لانتقادات واسعة.

وبالتوازي مع هذه التغييرات، تواصل سناب شات تعزيز إجراءات حماية المستخدمين، إذ فرضت مؤخرًا قيودًا إضافية على استخدام ميزة Spotlight للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، بهدف الحد من مخاطر التنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة أكثر أمانًا على المنصة.

اليوم السابع