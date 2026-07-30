نتنياهو يواجه جيه دي فانس بشأن انتقاده لإسرائيل.. ماذا حدث؟

شهد لقاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مواجهة بينهما بشأن انتقادات الأول مؤخراً للحكومة الإسرائيلية.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس إن فانس ونتنياهو أجريا محادثة مباشرة بشأن خلافاتهما، وذلك فى اجتماع منفرد فى واشنطن مساء الثلاثاء الماضي.

وقال أكسيوس إن فانس كان الصوت الأكثر تشكيكًا في نتنياهو ضمن الدائرة المقربة من ترامب منذ بداية حرب إيران. ومع استمرار الحرب، ازداد انتقاده لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكرت التقرير أن فانس، ومع استمرار الصراع، اضطلع فانس بدور أكبر في سياسات الحرب والمفاوضات مع إيران. وتُوِّج ذلك بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، التي دافع عنها فانس بقوة، بينما عارض نتنياهو الاتفاق، لكنه لم يُعلن معارضته علنًا، على أمل أن ينهار من تلقاء نفسه، وهو ما حدث بالفعل بعد عدة أسابيع.

تصاعد الخلافات بين فانس ونتنياهو

وكانت التوترات بين فانس ونتنياهو تتصاعد في الخفاء، فلم يكن نتنياهو راضيًا عن انتقادات فانس العلنية له، حيث اتهمه نائب الرئيس الأمريكي بتأجيج المعارضة لمذكرة التفاهم وعدم إخلاصه الكافي للرئيس ترامب.

ففي يونيو الماضي، وجه فانس تحذيراً علنياً صريحاً لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين كانوا يهاجمون الاتفاق مع إيران، وقال: “لو كنتُ في حكومة إسرائيل، لما هاجمتُ الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع”.

وفى مقابلة معه هذا الشهر، اتهم فانس بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشن حملة نفوذ لدفع الولايات المتحدة بعيداً عن الدبلوماسية وإطالة أمد الحرب.

في المقابل، اعتقد فانس أن نتنياهو كان يُجنّد مساعديه وحلفاءه في وسائل الإعلام الموالية له في إسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمته وتقويض مكانته السياسية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن نتنياهو تحدث مع فانس حول انتقاداته الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ومكانة إسرائيل بين الجمهوريين، واصفاً الحوار الذى جرى بينهما بأنه كان صريحاً. فيما قال مسئول أمريكي إن المحادثة كانت مباشرة.

من ناحية أخرى، التقى نتنياهو بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وأربعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، وقادة منظمة إيباك. جاء زيارة نتنياهو للولايات المتحدة لحضور جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذى كان يعد أحد أبرز حلفاء إسرائيل فى الولايات المتحدة.

اليوم السابع