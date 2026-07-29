أوكرانيا ترد على تصريحات حول تورطها في هجمات داخل العراق

نفت وزارة خارجية أوكرانيا اليوم الثلاثاء الاتهامات بتورطها بأنشطة غير قانونية داخل العراق، واعتبرت أنه من غير المقبول أن يقوم مسؤول رفيع في دولة بإطلاق مثل هذه التصريحات دون أدلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: “وزارة الخارجية الأوكرانية ترفض ادعاءات تورط أوكرانيا في أنشطة غير قانونية على الأراضي العراقية”، مؤكداً أنه “لا توجد أي حقائق أو أدلة تدعم هذه الادعاءات”.

وأضاف البيان أن “الجهات العراقية لم تنقل إلى أوكرانيا، عبر القنوات الدبلوماسية، أي معلومات أو مخاوف ذات صلة”، لافتاً إلى أنه “لو كانت لهذه الادعاءات أي أسس، لكان من الطبيعي طرحها عبر القنوات الرسمية، إلا أن الجانب الأوكراني علم بهذه الاتهامات من خلال وسائل الاعلام”.

وتابع: “أوكرانيا تعد من غير المقبول أن يقوم مسؤول رفيع في دولة صديقة بإطلاق مثل هذه التصريحات من دون الاستناد إلى أدلة”، معتبرا أن “ذلك يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل ويضر بالعلاقات الأوكرانية العراقية”.

وأكد أن “جمهورية العراق تمثل شريكا مهما لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن كييف لا تزال ملتزمة بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني بما يخدم مصالح البلدين”.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إلى “التعامل بشكل مناسب مع نشر هذه الادعاءات التي لا أساس لها”.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، كشف أمس عن إلقاء القبض على مجموعات تعمل لصالح أوكرانيا داخل الأراضي العراقية، وأكد أنها اعترفت بتنفيذ عمليات قصف استهدفت منشآت محلية.

روسيا اليوم