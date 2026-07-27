شراكتنا استراتيجية .. الإمارات وبريطانيا تبحثان توسيع آفاق التعاون

أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء بريطانيا، حرص البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل المشترك لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة.

وشدد الجانبان على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والأمن والدفاع والتعليم والابتكار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز جهود السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أن العلاقات الإماراتية البريطانية تشهد تطورًا مستمرًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين، وهو ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات، ويعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الجانبان بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق المزيد من الازدهار والاستقرار.

صدى البلد