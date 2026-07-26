جوجل تطور منصة Flow Music Spaces إلى استوديو موسيقى متكامل بـ إيه أى

واصلت جوجل توسيع قدرات أدواتها الإبداعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعدما أعلنت عن تحديث رئيسي لمنصة Flow Music Spaces، يمنح المستخدمين مجموعة متكاملة من أدوات إنتاج الموسيقى وإنشاء المحتوى داخل مساحة عمل واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات أو خدمات مختلفة.

ويهدف التحديث الجديد ، إلى تبسيط تجربة صناع المحتوى والموسيقيين، من خلال توفير جميع مراحل العمل الإبداعي في مكان واحد، بداية من تأليف الأغاني وتحريرها، مرورًا بكتابة الكلمات وتصميم الصور، وصولًا إلى إنتاج مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أدوات جديدة لإنشاء الأغاني وتحريرها

أضافت جوجل إلى المنصة أدوات متقدمة تتيح للمستخدمين إنشاء الأغاني وتعديلها باستخدام ميزات مثل Cover وReplace وExtend، إلى جانب إمكانية تقسيم المسارات الصوتية إلى عناصر منفصلة، سواء كانت موسيقى أو غناء، وهو ما يمنح المبدعين مرونة أكبر أثناء عملية الإنتاج.

كما أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء كلمات الأغاني، وتصميم صور الأغلفة، وإنتاج مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة من داخل مساحة العمل، دون الحاجة إلى استخدام برامج أو خدمات خارجية.

تجربة عمل أكثر تكاملًا

ويسهم التحديث في تقليل الوقت والجهد اللذين يبذلهما المبدعون أثناء تنفيذ مشاريعهم، إذ يمكنهم إدارة جميع مراحل العمل من خلال واجهة واحدة ، فعلى سبيل المثال يستطيع المستخدم تأليف أغنية، ثم تعديل جزء منها، أو تمديد اللحن، وفصل المسارات الصوتية، وإنشاء غلاف للألبوم، وكتابة الكلمات، وإنتاج فيديو ترويجي، وكل ذلك داخل المشروع نفسه.

وترى جوجل ، أن هذا النهج يوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا وسلاسة، خاصة للموسيقيين والمنتجين والهواة الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكارهم الإبداعية.

منصة متكاملة لصناعة الموسيقى

وتُعد Google Flow Music منصة لإنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنتاج الأغاني بالاعتماد على الأوامر النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية، بالإضافة إلى إعادة مزج الأعمال الموسيقية وتحريرها ونشرها والتعاون مع الآخرين عبر ميزة Spaces.

ومع التحديث الجديد، تتحول Flow Music Spaces تدريجيًا إلى استوديو موسيقي متكامل يجمع أدوات إنشاء الموسيقى وتحريرها وإنتاج الوسائط المتعددة في مكان واحد، وهو ما يعزز كفاءة سير العمل ويمنح المبدعين تجربة أكثر سهولة وسرعة، حتى وإن كانت المنصة لا تستهدف منافسة برامج الإنتاج الموسيقي الاحترافية بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جوجل المستمرة لتوسيع إمكانات أدواتها الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول تساعد الموسيقيين وصناع المحتوى على إنجاز مشاريعهم بكفاءة أكبر من خلال منصة موحدة.

اليوم السابع