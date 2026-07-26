إيلون ماسك ينفى العنصرية: زوجتى من أصول هندية وسمّيت ابنى تيمناً بعالم هندى

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الاتهامات التي طالما وُجهت إليه بالترويج لأفكار عنصرية أو محسوبة على اليمين المتطرف، مؤكدًا أن حياته الشخصية وطبيعة القيادات داخل شركاته تتعارض مع هذه الادعاءات.

وجاءت تصريحات ماسك خلال مقابلة مطولة مع مجلة The Economist، تناولت مواقفه السياسية، والهجرة، ودوره على منصة X، التي تعرض بسببها لانتقادات متكررة بدعوى تضخيم الآراء المثيرة للجدل.

ماسك يستشهد بعائلته

ورداً على سؤال حول الاتهامات التي تصفه بالعنصرية، قال ماسك إن شريكته شيفون زيليس، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة Neuralink، تنحدر من أصول هندية، وإنه أنجب منها أربعة أطفال.

وأضاف: “شريكتي نصفها هندي، ولدينا أربعة أطفال، وأحد أبنائي سُمي على اسم عالم فيزياء هندي شهير، لذلك أستطيع أن أقول إنني لست عنصريًا”، وأوضح أن المقصود هو عالم الفيزياء الفلكية الهندي الأمريكي سوبرامانيان شاندراسيخار، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983، مشيرًا إلى أنه سبق أن أوضح عبر منصة X أن اسم ابنه Strider Sekhar يجمع بين شخصية Strider، وهو الاسم المستعار لشخصية “أراجورن” في سلسلة The Lord of the Rings، وSekhar تكريمًا للعالم شاندراسيخار.

قيادات شركاتي من مختلف الأعراق

وأكد ماسك أن شركاته تضم قيادات تنفيذية من خلفيات وأعراق متنوعة، قائلاً إن ذلك يعكس غياب أي تمييز عنصري داخل مؤسساته، وأضاف: “إذا نظرت إلى الأشخاص الذين يعملون في شركاتي، ستجد مسؤولين تنفيذيين كبارًا من جميع الأعراق، ولا أعتقد أن هناك أي عنصرية.”

ينفي دعمه لليمين المتطرف

ورفض ماسك أيضًا الاتهامات التي تربطه باليمين المتطرف، معتبرًا أن الدعوة إلى تشديد الرقابة على الحدود، وتحسين الأمن في المدن، وضبط الإنفاق الحكومي، تمثل “آراء طبيعية” وليست مواقف متطرفة، وشهدت المقابلة نقاشًا حادًا مع رئيسة تحرير The Economist، التي شككت في الصورة السلبية التي يقدمها ماسك عن بريطانيا عبر منصة X، كما انتقدت ترويجه لفيلم أثار جدلاً بسبب رسائله المناهضة للهجرة، إلا أن ماسك دافع عن موقفه، مؤكدًا أنه كان يوصي بمشاهدة الفيلم فقط، وليس الترويج لأفكاره.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ماسك انتقادات متواصلة بسبب تعليقاته السياسية على منصة X، لا سيما فيما يتعلق بملفات الهجرة والسياسة الأوروبية، بينما يؤكد هو باستمرار أن مواقفه أسيء فهمها وتم تصنيفها بصورة غير عادلة.

اليوم السابع