واتساب يسهل الرقابة الأبوية.. قسم جديد داخل الإعدادات لإدارة حسابات الأطفال

بدأ تطبيق واتساب في طرح تحديث جديد لمستخدمي أندرويد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى أدوات الرقابة الأبوية، وذلك من خلال إضافة قسم مخصص باسم Parent controls داخل شاشة الإعدادات، مما يجعل الميزة أكثر وضوحًا وسهولة في الإعداد بالنسبة للآباء، ويأتي هذا التحديث بعدما أطلقت واتساب في مارس الماضي ميزة الحسابات المُدارة من قبل الوالدين، إلا أن كثيرًا من المستخدمين لم يكونوا على دراية بوجودها أو بكيفية تفعيلها.

قسم جديد داخل الإعدادات

بحسب موقع WABetaInfo، يظهر القسم الجديد مباشرة داخل إعدادات التطبيق في إصدار WhatsApp Beta 2.26.29.5 لنظام أندرويد، حيث يرشد الآباء خطوة بخطوة إلى كيفية ربط حسابهم بحساب الطفل دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية، ويجري طرح الميزة تدريجيًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن تصل إلى المزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

كيف تعمل الرقابة الأبوية؟

تعتمد الميزة على ربط حساب ولي الأمر بحساب الطفل داخل التطبيق، ما يمنح الوالدين رؤية لبعض الأنشطة المرتبطة بالحساب دون الاطلاع على الرسائل أو المكالمات، وبمجرد إتمام عملية الربط، يقوم واتساب تلقائيًا بنقل الرسائل الواردة من الأرقام غير المعروفة إلى صندوق منفصل يحمل اسم Requests، ليتمكن ولي الأمر من مراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها أو رفضها من جهازه، بينما تظل المحادثات نفسها خاصة ولا يمكن للوالدين قراءتها.

إعداد الميزة على هاتف الطفل

عند فتح قسم Parent controls على هاتف الطفل، يرشد واتساب المستخدم خلال خطوات ربط الحسابين، مع تنفيذ خطوة تحقق للتأكد من وجود علاقة فعلية بين ولي الأمر والطفل، وذلك لمنع ربط الحساب بأي شخص آخر عن طريق الخطأ، كما تختلف شاشة الإعداد بحسب حالة الحساب؛ فإذا كان نظام Meta قد صنّف الحساب بالفعل على أنه يعود لقاصر، فسيظهر إعداد الرقابة الأبوية تلقائيًا، أما إذا لم يكن الطفل قد سجل الدخول بعد، فسيظهر خيار تفعيل الرقابة مباشرة أثناء تسجيل الدخول.

ماذا يستطيع الآباء رؤيته؟

أكد واتساب أن الميزة لا تمنح الآباء حق الوصول إلى محتوى الرسائل أو المكالمات، وإنما تقتصر على بعض الأنشطة المتعلقة بالحساب، فعند ربط الحسابين، يمكن لولي الأمر معرفة ما إذا كان الطفل أضاف جهة اتصال جديدة، أو غيّر إعدادات حسابه، أو تلقى طلب رسالة من رقم غير معروف، مع إمكانية مراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها، بينما تبقى جميع المحادثات والمكالمات مشفرة وخاصة.

وقد حرص واتساب أيضًا على أن يكون الطفل على علم بوجود الرقابة الأبوية، إذ يعرض التطبيق بوضوح أن الحساب مرتبط بحساب أحد الوالدين، كما يوضح نوع المعلومات التي يمكن لولي الأمر الاطلاع عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وعدم مراقبة الأطفال بشكل خفي.

ويتوفر قسم Parent controls حاليًا لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، ويؤكد التطبيق أن عملية الإطلاق تتم بشكل تدريجي، لذلك قد لا تظهر الميزة لدى جميع المستخدمين في الوقت الحالي، على أن تتوسع إتاحتها خلال الأسابيع المقبلة، دون إعلان موعد رسمي لوصولها إلى جميع المستخدمين.

اليوم السابع