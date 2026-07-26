كروم على أندرويد يحد من إزعاج إشعارات المواقع فى تحديث جديد

تستعد جوجل لإطلاق تحديث جديد لمتصفح Google Chrome على هواتف أندرويد يهدف إلى تقليل الإزعاج الناتج عن طلبات الإشعارات المتكررة من مواقع الويب ، ومن المقرر أن يصل هذا التغيير مع إصدار Chrome 155، حيث أعادت الشركة تصميم واجهة طلب أذونات الإشعارات لتصبح أقل إزعاجًا وأكثر ملاءمة لتجربة التصفح.

واجهة جديدة تقلل مقاطعة المستخدم

وأوضحت جوجل ، أن التصميم الجديد لطلبات الإشعارات يمنح المستخدمين تجربة أكثر سلاسة، إذ لن تظهر نافذة طلب الإذن بالطريقة التقليدية التي تقاطع تصفح المواقع ، وبدلاً من ذلك، سيظهر تنبيه غير مزعج يختفي تلقائيًا إذا لم يتفاعل المستخدم معه، ما يقلل من التشتيت أثناء استخدام المتصفح.

وترى الشركة ، أن هذا الأسلوب يساعد المستخدمين على اتخاذ قرار مدروس بشأن الاشتراك في إشعارات المواقع دون تعطيل تجربة التصفح.

إمكانية الاشتراك لاحقًا في إشعارات المواقع

وأضافت جوجل ، أيضًا خيارًا جديدًا داخل قائمة عناصر تحكم الموقع في متصفح كروم، يتيح للمستخدمين الاشتراك في إشعارات أي موقع لاحقًا إذا تجاهلوا الطلب عند ظهوره لأول مرة.

وتوصي جوجل مطوري المواقع بعدم طلب إذن الإشعارات فور فتح الصفحة، بل ربطه بإجراء منطقي يقوم به المستخدم، فعلى سبيل المثال، يمكن لمتاجر التسوق الإلكتروني طلب الإذن بعد إتمام عملية الشراء لإرسال تحديثات الشحن، بينما يمكن للمواقع الإخبارية اقتراح تلقي التنبيهات بعد قراءة عدة مقالات في موضوع معين، كما يمكن لمواقع السفر عرض إشعارات الأسعار بعد البحث عن رحلة محددة.

وأشارت الشركة ، إلى أن المطورين قد يحتاجون إلى تحديث بعض التعليمات البرمجية الخاصة بمواقعهم لتتوافق مع آلية طلب الإشعارات الجديدة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين تجربة الاستخدام وتقليل ما يُعرف بـ”إرهاق الإشعارات” الذي يعاني منه كثير من مستخدمي الإنترنت.

اليوم السابع