جوجل تقلل إزعاج إشعارات المواقع فى كروم على أندرويد بتحديث جديد

تستعد شركة جوجل لإطلاق تحديث جديد لمتصفح Google Chrome على هواتف أندرويد يهدف إلى تقليل الإزعاج الناتج عن طلبات الإذن بإرسال الإشعارات، وذلك من خلال واجهة جديدة أقل تدخلًا تمنح المستخدمين حرية أكبر في اتخاذ القرار دون مقاطعة تجربة التصفح.

وأكدت الشركة أن الميزة الجديدة ستبدأ في الوصول مع إصدار Chrome 155، بينما يتوفر حاليًا إصدار Chrome 150 عبر متجر Google Play.

واجهة جديدة أقل إزعاجًا

أوضحت جوجل، عبر مدونة Chrome for Developers، أنها أعادت تصميم نافذة طلب الإذن بالإشعارات لتكون أقل إزعاجًا للمستخدم، مع الحفاظ على وضوح الرسالة وسهولة فهمها، ووفقًا للشركة، فإن التصميم الجديد يقلل الاحتكاك أثناء التصفح، ويساعد المستخدمين على اتخاذ قرار مدروس بشأن الاشتراك في إشعارات المواقع، دون أن يوقف نشاطهم أو يفرض عليهم الرد فورًا.

إمكانية الاشتراك لاحقًا

ومن أبرز التغييرات إضافة خيار جديد للاشتراك في إشعارات المواقع داخل قائمة Site Controls في متصفح Chrome، ويتيح هذا الخيار للمستخدمين الذين تجاهلوا طلب الإشعارات عند ظهوره لأول مرة العودة لاحقًا وتفعيل الاشتراك يدويًا من إعدادات الموقع، وهو ما يمنحهم مرونة أكبر بدلًا من الاضطرار إلى اتخاذ قرار سريع بمجرد فتح الصفحة، كما أكدت جوجل أن نافذة طلب الإذن الجديدة ستختفي تلقائيًا إذا لم يتفاعل معها المستخدم، بدلًا من بقائها على الشاشة وإعاقة تجربة التصفح.

جوجل تدعو المطورين لتغيير طريقة طلب الإذن

إلى جانب التحديث، طالبت جوجل مطوري المواقع الإلكترونية بإعادة التفكير في توقيت طلب إذن الإشعارات، موضحة أن عرض الطلب فور تحميل الصفحة لم يعد أفضل الممارسات، وأوصت الشركة بربط طلب الإذن بسياق مناسب داخل الموقع، بما يزيد من احتمالية موافقة المستخدم.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمتاجر التجارة الإلكترونية طلب الإذن بعد إتمام عملية شراء لإرسال تحديثات الشحن، بينما يمكن لمواقع الأخبار عرض الطلب بعد قراءة المستخدم عدة مقالات في موضوع معين، في حين تستطيع مواقع السفر اقتراح إشعارات الأسعار بعد البحث عن رحلة محددة.

تعديلات مطلوبة للمطورين

وأشارت جوجل إلى أن التغيير الجديد قد يتطلب من المطورين تعديل بعض الأكواد البرمجية الخاصة بالتحقق من أذونات الإشعارات، لضمان توافق مواقعهم مع آلية العمل الجديدة في Chrome 155.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل المستمرة لتحسين تجربة استخدام متصفح Chrome على هواتف أندرويد، والحد من ظاهرة “إرهاق طلبات الأذونات”، التي أصبحت من أكثر الأمور المزعجة للمستخدمين أثناء تصفح الإنترنت.

اليوم السابع