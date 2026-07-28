كوريا الشمالية ترفض دعوة منتدى آسيان لنزع سلاحها النووي وتؤكد مواصلة تطوير قدراتها

رفضت كوريا الشمالية دعوة منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى نزع سلاحها النووي، مؤكدة أن قدراتها النووية ستواصل التحديث والتطوير بصورة مستمرة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، انتقادها البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع السنوي لوزراء خارجية منتدى آسيان، الذي جدد التأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.

وكان البيان المشترك لمنتدى آسيان قد دعا إلى مواصلة الجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بالوسائل السلمية، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

وأكدت كيم أن موقف بلادها تجاه قدراتها النووية «حازم وواضح»، معتبرة أن الردع النووي يمثل الضمان الأساسي للدفاع عن سيادة كوريا الشمالية، ومشددة على أن مكانة بلادها كدولة نووية «أمر لا رجعة فيه»، وأن تطوير القدرات النووية سيستمر دون توقف.

ويعد منتدى آسيان الإقليمي المنتدى الأمني متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم الكوريتين، إلا أن كوريا الشمالية غابت عن اجتماعاته للعام الثاني على التوالي، وسط تقارير تشير إلى تركيزها على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين.

جريدة الرياض