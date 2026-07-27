يوتيوب يضيف أدوات جديدة لإنشاء الصور المصغرة لفيديوهات Shorts بـ إيه آى

أعلنت منصة YouTube عن مجموعة من الأدوات الجديدة التي تستهدف تسهيل إنشاء وإدارة الصور المصغرة (Thumbnails) لمقاطع الفيديو، في خطوة تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى على جذب المزيد من المشاهدات وتحسين ظهور فيديوهاتهم، خاصة مقاطع YouTube Shorts.

دعم الصور المصغرة المخصصة لفيديوهات Shorts

أصبح بإمكان منشئي المحتوى المنضمين إلى برنامج شركاء يوتيوب (YouTube Partner Program) رفع صور مصغرة مخصصة لمقاطع Shorts الخاصة بهم، وهو ما يمنحهم فرصة لاختيار صور أكثر تعبيرًا عن محتوى الفيديو وأكثر جذبًا للمشاهدين.

كما أتاحت الشركة إمكانية إضافة صور مصغرة جديدة بأثر رجعي إلى مقاطع Shorts المنشورة مسبقًا، وذلك من خلال الانتقال إلى تبويب Content داخل YouTube Studio على أجهزة الكمبيوتر، ثم رفع الصورة المصغرة للفيديو المطلوب تعديله. وأكدت يوتيوب أنها تعتزم توسيع هذه الميزة لتشمل عددًا أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

خيارات جديدة لاختيار الصورة المصغرة

على أجهزة الكمبيوتر، أصبح بإمكان صناع المحتوى الاختيار بين ثلاث لقطات مقترحة تستخرجها يوتيوب تلقائيًا من الفيديو لاستخدامها كصورة مصغرة لمقاطع Shorts. وكانت هذه الميزة متاحة سابقًا لمقاطع الفيديو الطويلة فقط، لكنها أصبحت الآن تدعم الفيديوهات القصيرة أيضًا.

أما عبر الهواتف الذكية، فلا يزال بإمكان المستخدمين اختيار أي إطار من داخل الفيديو ليكون الصورة المصغرة كما كان الحال سابقًا.

الذكاء الاصطناعي ينشئ الصور المصغرة

وشهد التحديث أيضًا إضافة ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل أداة Ask Studio، وهي المساعد الذكي المدمج في منصة إدارة المحتوى الخاصة بيوتيوب، وبات بإمكان صناع المحتوى مطالبة الأداة بإنشاء صورة مصغرة تلقائيًا للفيديو الجديد، ثم تعديلها باستخدام أوامر نصية لتغيير تصميمها أو ألوانها أو توزيع عناصرها بما يتناسب مع هوية القناة ومحتوى الفيديو.

ووفقًا ليوتيوب، فإن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ستكون “مصممة خصيصًا لتناسب موضوع الفيديو والأسلوب الخاص بصانع المحتوى”.

ورغم أن المزايا الجديدة تمنح صناع المحتوى أدوات أسرع وأسهل لإنشاء الصور المصغرة، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى هذه العملية قد يثير تحفظات بعض المستخدمين، خاصة مع تزايد الانتقادات خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار الصور المصغرة المولدة بالذكاء الاصطناعي على منصة يوتيوب، والتي يرى البعض أنها قد تكون مضللة أو مبالغًا فيها لجذب النقرات.

اليوم السابع