احتجاجات وإغلاق طرق في العاصمة الليبية طرابلس بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

شهدت عدة مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، منذ فجر الاثنين، احتجاجات تخللتها عمليات إغلاق لطرق وعدد من المؤسسات العامة، على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تشهدها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال» بأن المحتجين أشعلوا إطارات المركبات، ووضعوا حواجز في عدد من مفترقات الطرق، كما أقاموا سواتر ترابية أمام مقار بعض المؤسسات والمرافق العامة.

ورفع المحتجون مطالب بتحسين خدمات الكهرباء، وإيجاد حلول عاجلة لأزمات المياه ونقص الوقود والسيولة النقدية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل موجة حر تشهدها ليبيا منذ عدة أيام، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق، فيما تجاوزت ساعات الانقطاع في بعض المناطق 14 ساعة متواصلة أو متفرقة.

جريدة الرياض