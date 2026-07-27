استطلاع رأي: أغلبية الأمريكيين يرون حرب إيران أصعب مما توقعه ترامب

كشف استطلاع رأي عن أن غالبية الأمريكيين يرون أن حرب إيران كانت أصعب مما توقعته إدارة ترامب، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل.

ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الخامس، وجد الاستطلاع أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين يعتقدون أن الإدارة الأمريكية صعوبة فى التعامل مع الصراع أكثر مما توقعت.

وقال 20% من المشاركين فى استطلاع CBS News/YouGov إن الصراع يمضى بالسهولة التي توقعتها الإدارة، فى حين قال 4% فقط قالوا إن الإدارة مرت بوقت أسهل من المتوقع.

وفى حين أن الرئيس ترامب كان قد تنبأ فى بداية الحرب – التي أطلقها هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد إيران فى فبراير الماضي- بأنها ستستمر ما بين 4 إلى 6 أسابيع لتحقيق الأهداف التي تشمل القضاء على البرنامج النووي الإيراني وقدرات الصواريخ الباليستية.

ماذا قال الأمريكيون عن مستقبل الحرب؟

وفيما يتعلق بمستقبل الحرب، قال 37% من المشاركين في الاستطلاع إنها ستستمر لأشهر، بينما قال 21% إنها ستستمر لسنوات، وقال 9% إنها ستستمر لأيام أو أسابيع، في حين لم يكن ثلث المشاركين متأكدين.

كما قال نحو ثلثي المشاركين إن على ترامب إنهاء الصراع الآن، بينما قال الثلث الآخر إنه يجب عليه الاستمرار فيه حتى يقدم النظام الإيراني مزيدًا من التنازلات.

يأتي هذا فى الوقت الذى يزداد فيه الاستياء من الحرب مع سقوط قتلى أمريكيين وارتفاع الأسعار. وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، مراسم إعادة ⁠أربعة من أفراد ⁠الجيش إلى الولايات المتحدة في نعوش مغطاة بالعلم بعدما قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط.

كما كبدت الحرب دافعى الضرائب الأمريكيين 37.5 مليار دولار على الأقل حتى الآن، وأسفرت عن مقتل 18 عسكريا وإصابة أكثر من 450 ⁠من القوات الأمريكية.

اليوم السابع