ترامب يطالب بفرض رسوم جمركية على إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لأربعاء إنه طالب مشرعي الكونجرس إضافة تدابير تتعلق بالرسوم الجمركية على إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا، الذي يجري حالياً بحثه في مجلس الشيوخ.

اليوم السابععبد الفتاح عبد المنعم – علا الشافعي

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لأربعاء إنه طالب مشرعي الكونجرس إضافة تدابير تتعلق بالرسوم الجمركية على إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا، الذي يجري حالياً بحثه في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب – في تصريحات أوردتها شبكة “إن بي سي نيوز” اليوم – “أود منهم إضافة رسوم جمركية على إيران، وليس مجرد عقوبات؛ أعتقد أن هذا أمر مهم؛ هذا ما أراده ليندسي جراهام؛ فقد علمت أنهم يفرضون رسوماً جمركية على روسيا، لكن ليس على تلك الدول الخمس المرتبطة بإيران. أود رؤية رسوم جمركية مفروضة على إيران، فهذا سيجعل الإجراء أقوى بكثير”.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون في حال إقراره من قبل الكونجرس دون أن يتضمن فرض رسوم جمركية على إيران.

وكان مجلس الشيوخ قد أحرز تقدماً الليلة الماضية في إجراءات تمرير مشروع القانون -الذي يحمل اسم السيناتور السابق الجمهوري ليندسي جراهام (عن ولاية كارولينا الجنوبية) والذي كان من أبرز الداعمين له – وذلك بتصويت 86 عضواً لصالحه مقابل 12 عضواً عارضوه.

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