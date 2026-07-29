يوم أحمر الشفاه.. أغلى روج فى العالم سعره 14 مليون دولار

أحمر الشفاه من أدوات التجميل التي لا غنى عنها وتختارها المرأة حسب لون الملابس التي ترتديها وكذلك حسب لون بشرتها، ولكن ما تاريخ أحمر الشفاه؟ وأغلى نوع ظهر في العالم، هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا التقرير بمناسبة اليوم الوطنى لأحمر الشفاه بأمريكا، وفقاً لما ذكره موقع “daysoftheyear”، وهى..

ما تاريخ يوم أحمر الشفاه؟

يعتقد أن أحمر الشفاه كان مصنوعًا من مواد طبيعية مختلفة مثل الجذور والتوت، أو حتى الأحجار الكريمة المسحوقة التي تم دمجها مع الزيت والشمع، ويعود تاريخ أحمر الشفاه إلى سارة برنارد التي أثارت ضجة كبيرة بوضعها أحمر الشفاه علنًا في مطلع القرن العشرين، وكانت الملكة فيكتوريا تعتبر أي نوع من أنواع المكياج قلة أدب بالغة، ولا يُقصد به إلا تمييز النساء الأكثر وقاحة.

ومع ذلك وجد ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة أن أحمر الشفاه وسيلة لرفع الروح المعنوية ورفض الحد من إنتاجه خلال الحرب العالمية الثانية.

وبدأ الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي لأحمر الشفاه في عام 2016 عندما دعمت مدونة التجميل وسيدة الأعمال هدى قطان هذا اليوم، إلا أن ذلك قد لا يكون البداية، حيث تشير بعض المصادر إلى أن هذا اليوم المخصص لتكريم أحمر الشفاه موجود منذ 70 عامًا أو أكثر، حيث بدأ في الأربعينيات من القرن الماضي.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن أغلى أحمر شفاه في العالم صنعته شركة كوتور بيوتي باستخدام ألماس الحقيقي، وبيعت العبوة الواحدة مقابل 14 مليون دولار.

اليوم السابع