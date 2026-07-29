مارك زوكربيرج: نسعى لوضع الذكاء الاصطناعى الخارق فى متناول الجميع

كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن رؤية جديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، تقوم على إتاحة ما وصفه بـ«الذكاء الاصطناعي الخارق الشخصي» لمليارات المستخدمين حول العالم، في خطوة تهدف إلى جعل هذه التقنيات جزءًا من الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الرعاية الصحية.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح زوكربيرج أن ميتا لا تسعى إلى حصر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل الشركات أو المؤسسات الكبرى، بل تريد توفيرها للأفراد عبر مساعد ذكي شخصي يمكنه مساعدتهم في إنجاز المهام واتخاذ القرارات وتحسين الإنتاجية.

انتشار واسع يمنح ميتا أفضلية

تعتمد ميتا في تنفيذ هذه الرؤية على قاعدة مستخدميها الضخمة، إذ بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا لتطبيقاتها نحو 3.56 مليار مستخدم حتى مارس 2026، بينما يستخدم أكثر من مليار شخص مساعد Meta AI شهريًا.

ويرى زوكربيرج ، أن هذا الانتشار يمنح الشركة فرصة استثنائية لإطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون الحاجة إلى تطوير أجهزة جديدة أو إقناع المستخدمين بالاشتراك في خدمات مختلفة، حيث يمكن دمجها مباشرة داخل تطبيقات ميتا الحالية لتصل إلى المستخدمين عبر تحديثات برمجية.

الذكاء الاصطناعي للجميع.. لكن القرار بيد ميتا

ورغم تعهد ميتا بإتاحة الذكاء الاصطناعي الخارق لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، فإن الشركة ستظل صاحبة القرار في كيفية تطوير هذه النماذج وآليات عملها والقيود المفروضة عليها.

ويشير التقرير، إلى أن المستخدمين سيحصلون على أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، لكنهم لن يكونوا مسؤولين عن تحديد طريقة تدريب النماذج أو الضمانات الأمنية أو السياسات التي تحكم استخدامها، إذ ستبقى هذه القرارات بيد الشركة التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتشغيلها.

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية

وتعكس خطط ميتا حجم الإنفاق المطلوب للوصول إلى هذا الهدف، إذ تتوقع الشركة استثمار ما بين 125 و145 مليار دولار خلال عام 2026 في تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

كما أشار مؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي 2026 ، إلى أن شركات القطاع الخاص طورت أكثر من 90% من النماذج الرائدة خلال عام 2025، وهو ما يعكس تركّز القدرات التقنية والموارد المالية اللازمة لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى عدد محدود من الشركات العالمية.

مخاوف بشأن الثقة في الذكاء الاصطناعي

ورغم الطموحات الكبيرة، لا تزال ثقة المستخدمين تمثل تحديًا أمام انتشار هذه التقنيات ، ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في يونيو 2026، يرى 63% من الأمريكيين أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة أكبر من اللازم، في حين أعرب 8% فقط عن ثقة كبيرة في قدرة الشركات الأمريكية على تطويره بصورة مسؤولة.

وتشير هذه النتائج إلى أن نجاح رؤية ميتا لن يعتمد فقط على قدرتها التقنية أو حجم انتشارها، بل أيضًا على مدى قدرتها على إقناع المستخدمين بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستكون آمنة وشفافة، مع منحهم قدرًا أكبر من التحكم في طريقة استخدامها، بدلاً من الاكتفاء بتقديمها كميزة جديدة داخل تطبيقات الشركة.

اليوم السابع