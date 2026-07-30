واتساب يختبر أداة لتسجيل الرسائل الصوتية من الشاشة الرئيسية على أندرويد

يواصل تطبيق واتساب تطوير تجربة الرسائل الصوتية عبر اختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية مباشرة من الشاشة الرئيسية، في خطوة تستهدف تقليل عدد الخطوات المطلوبة للوصول إلى هذه الميزة وجعل استخدامها أكثر سرعة وسلاسة.

ووفقًا لما أورده موقع WABetaInfo، بدأت واتساب طرح الأداة الجديدة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية للإصدار 2.26.30.2 على نظام أندرويد، مع توقعات بتوسيع نطاق الإطلاق تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة ليشمل مزيدًا من المختبرين.

تفاصيل عن أداة واتساب الجديدة

وتأتي الأداة الجديدة على هيئة Widget يمكن إضافته إلى الشاشة الرئيسية، ليمنح المستخدم وصولًا مباشرًا إلى واجهة تسجيل الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو الدخول إلى محادثة معينة ، وتضم الواجهة عناصر تحكم متعددة تشمل إيقاف التسجيل مؤقتًا، واستئنافه، وحذف الرسالة أو اعتمادها قبل إرسالها.

ومن أبرز الإضافات التي تقدمها الميزة الجديدة إمكانية تسجيل رسالة صوتية واحدة وإرسالها إلى عدة جهات اتصال في الوقت نفسه ، وبعد الانتهاء من التسجيل يستطيع المستخدم تحديد أكثر من مستلم قبل إرسال الرسالة، وهو ما يلغي الحاجة إلى إعادة تسجيلها أو إعادة توجيهها لكل محادثة على حدة، الأمر الذي يوفر الوقت ويجعل مشاركة الرسائل المتكررة أكثر سهولة.

وبحسب التقرير، يأتي العنصر المصغر بحجم افتراضي 3×1، مع إمكانية تغيير حجمه أو إعادة ترتيب موقعه على الشاشة الرئيسية بما يتناسب مع تفضيلات المستخدم ، ولن تتم إضافته تلقائيًا، إذ يتعين على المستخدم تثبيته يدويًا من خلال قائمة الأدوات (Widgets) المتوفرة في نظام أندرويد.

كما تختبر واتساب إشعارًا جديدًا يظهر داخل المحادثات بعد استخدام الرسائل الصوتية، بهدف تعريف المستخدمين بالأداة الجديدة وتشجيعهم على إضافتها إلى الشاشة الرئيسية للاستفادة من مزاياها.

وكانت الشركة قد استعرضت هذه الأداة خلال مراحل التطوير السابقة، إلا أن بدء طرحها لمختبري النسخة التجريبية يشير إلى اقتراب وصولها إلى شريحة أوسع من المستخدمين، في إطار جهود واتساب المستمرة لتطوير تجربة المراسلة وإضافة أدوات تسهم في تسريع الاستخدام وتحسين الإنتاجية.

ورغم أن واتساب لم تكشف حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة في الإصدار المستقر، فإن وصولها إلى النسخة التجريبية يعد مؤشرًا على أن الشركة تقترب من طرحها لجميع المستخدمين بعد الانتهاء من اختبارات الأداء والاستقرار.

اليوم السابع