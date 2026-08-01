واتساب يحل واحدة من أكبر مشكلات التخزين.. أداة جديدة لتنظيف الملفات بضغطة واحدة

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تستهدف حل واحدة من أكثر المشكلات التي يواجهها المستخدمون، وهي امتلاء مساحة التخزين بسبب الملفات التي يتم تنزيلها تلقائيًا من القنوات ، وتمنح الأداة الجديدة مستخدمي التطبيق طريقة أسرع وأكثر تنظيمًا لحذف الوسائط غير الضرورية، دون الحاجة إلى مراجعة كل ملف يدويًا.

تنظيف وسائط القنوات أصبح أسهل وأكثر ذكاءً

فى السابق، كان المستخدمون يستطيعون إدارة ملفات القنوات من خلال إعدادات التخزين داخل واتساب، إلا أن العملية كانت تتطلب فحص كل صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي بشكل منفصل، وهو ما كان يستغرق وقتًا طويلًا، خاصة لمن يتابعون عددًا كبيرًا من القنوات.

أما مع التحديث الجديد، فقد أضاف واتساب صفحة مخصصة داخل معلومات كل قناة تعرض جميع الملفات المخزنة على الهاتف، مع إمكانية تصفيتها حسب نوع المحتوى مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الملصقات أو الرسائل الصوتية، ما يسهل العثور على الملفات التي تشغل أكبر مساحة وحذفها بسرعة.

كما تحافظ الأداة على الوسائط التي قام المستخدم بوضع علامة النجمة عليها، بحيث لا يتم حذفها أثناء عملية التنظيف، وهو ما يقلل من احتمالية فقدان الملفات المهمة عن طريق الخطأ.

حذف ملفات عدة قنوات دفعة واحدة

ولم يكتفِ واتساب بذلك، بل أضاف خيارًا جديدًا داخل تبويب التحديثات (Updates) يسمح للمستخدم بالضغط المطول على قناة واحدة أو عدة قنوات، ثم اختيار “مسح ملفات الوسائط” لحذف الملفات المخزنة من أكثر من قناة في عملية واحدة، دون الحاجة إلى فتح كل قناة بشكل منفصل.

وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين يتابعون عشرات القنوات، حيث تتراكم الصور ومقاطع الفيديو بمرور الوقت لتستهلك عدة جيجابايت من مساحة التخزين، بينما ينسى الكثيرون وجودها بعد مشاهدتها.

ووفقًا للتقرير، بدأت الميزة بالوصول إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على هواتف أندرويد عبر أحدث إصدار تجريبي على متجر جوجل بلاي، على أن يتم توسيع نطاق الإطلاق تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة ، وحتى الآن، لم تكشف شركة واتساب عن موعد رسمي لإتاحتها في النسخة المستقرة لجميع المستخدمين.

ومن المتوقع ، أن تُعد هذه الأداة واحدة من أكثر التحسينات العملية في واتساب، خاصة لمن يعتمدون على القنوات بشكل يومي ويرغبون في الحفاظ على مساحة تخزين هواتفهم دون عناء.

اليوم السابع