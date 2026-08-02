اللابتوب يسخن بسرعة.. حلول فعالة تخفض الحرارة وتحافظ على أداء جهازك

يعاني كثير من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أثناء تشغيل الألعاب أو البرامج الثقيلة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء أو التوقف المفاجئ أو حتى تلف بعض المكونات مع مرور الوقت ، لكن قبل اللجوء إلى مراكز الصيانة، هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد في تشخيص المشكلة وتقليل حرارة الجهاز بشكل ملحوظ.

كيف تكتشف أن جهازك يعاني بالفعل من ارتفاع الحرارة؟

يشير خبراء إلى أن سخونة اللابتوب ليست دائمًا دليلًا على وجود عطل، إذ ترتفع حرارة الأجهزة بشكل طبيعي عند تشغيل التطبيقات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من موارد المعالج أو بطاقة الرسومات، لذلك يُنصح أولًا بمراقبة درجات حرارة المعالج باستخدام برامج مخصصة مثل HWMonitor، ثم مقارنة الحرارة أثناء الاستخدام العادي ومع تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة، مع مراجعة الحدود الحرارية التي تحددها الشركة المصنعة.

ويصبح الأمر مقلقًا إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، أو بدأ الجهاز في خفض أدائه تلقائيًا بسبب السخونة، أو تعرض لإعادة التشغيل المفاجئة، أو كانت المراوح تعمل بأقصى سرعتها حتى أثناء الاستخدام الخفيف.

حلول عملية لتبريد اللابتوب وتحسين أدائه دون تكلفة كبيرة

من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع الحرارة سوء تدفق الهواء ، لذلك يُنصح باستخدام اللابتوب على سطح صلب ومستوٍ بدلًا من وضعه على السرير أو الأرجل، لأن ذلك يمنع فتحات التهوية من أداء وظيفتها بكفاءة.

كما يمكن استخدام حامل يرفع الجهاز قليلًا عن سطح المكتب، مما يسمح بمرور الهواء أسفله، أو الاعتماد على قاعدة تبريد مزودة بمراوح إضافية، مع التأكد من توافق اتجاه تدفق الهواء مع فتحات التهوية الموجودة في الجهاز، لأن بعض قواعد التبريد قد لا تحقق أي فائدة إذا لم تكن مناسبة لتصميم اللابتوب.

ومن الضروري أيضًا تنظيف فتحات التهوية والمراوح بشكل دوري لإزالة الأتربة التي تعيق حركة الهواء، بينما يُفضل تنظيف المكونات الداخلية وتغيير المعجون الحراري كل عام أو عامين إذا كان المستخدم يمتلك الخبرة الكافية، أو الاستعانة بفني متخصص لتنفيذ هذه المهمة.

ولا تقتصر أسباب ارتفاع الحرارة على العوامل المادية فقط، إذ قد يكون سبب بطء الجهاز هو إعدادات الطاقة أو تعريفات قديمة أو تشغيل عدد كبير من البرامج في الخلفية ، لذا يُنصح بتحديث التعريفات باستمرار، وإغلاق التطبيقات غير الضرورية، واختيار خطة طاقة مناسبة تحقق توازنًا بين الأداء واستهلاك الطاقة.

أما إذا كان الجهاز قديمًا، فمن الأفضل تقليل إعدادات الألعاب أو البرامج الثقيلة للحفاظ على استقراره، ويمكن للمستخدمين ذوي الخبرة اللجوء إلى تقنيات مثل خفض جهد المعالج أو بطاقة الرسومات (Undervolting)، مع اتباع التعليمات الخاصة بكل جهاز بعناية.

في المقابل، إذا كان اللابتوب جديدًا ويعاني من ارتفاع حرارة غير طبيعي منذ الأيام الأولى للاستخدام، فمن الأفضل الاستفادة من الضمان ومراجعة مركز الصيانة المعتمد، لأن بعض الأجهزة قد تعاني من مشكلات في نظام التبريد لا يمكن حلها بالطرق التقليدية.

اليوم السابع