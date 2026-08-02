أثارت صورة نشرها البنتاغون عاصفة من الجدل على منصة “إكس” بعدما لاحظ رواد المنصة عبارة مكتوبة على شاشة حاسوب أحد الضباط الأمريكيين تقول: “أحتاج المساعدة في إنشاء وكيل لتوليد حرب”.وكان المكتب التقني لوزارة الحرب الأمريكية قد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، ضمن منشور يستعرض جهود فريق “GenAI.mil” في دمج الذكاء الاصطناعي بالعمليات العسكرية خلال تدريب مع أسطول المحيط الهادئ في هاواي.

وأظهرت الصورة الملازم أول في البحرية الأمريكية، براندون ميزوهارا، أثناء استخدامه واجهة منصة الذكاء الاصطناعي “غوغل جيميني”؛ حيث ظهرت على شاشته عبارة باللغة الإنجليزية: “I NEED HELP BUILDING AN AGENT TO CREATE A WAR” (أحتاج المساعدة في إنشاء وكيل لتوليد حرب)، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات من قبل رواد منصة “إكس”، قبل أن يبادر البنتاغون إلى توضيح المقصود منها.

وأكد متحدث باسم البنتاغون لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كلمة (WAR) لا تعني الحرب بمعناها الحرفي، بل هي اختصار للمصطلح الإداري “Weekly Action Report” أي “تقرير الأنشطة الأسبوعي”؛ وهو ما تؤكده الصورة نفسها التي أظهرت ملفا مرفقا على الشاشة يحمل اسم “WAR (13JUL-17JUL).docx”.

وأوضح المتحدث أن الضابط ميزوهارا كان بصدد إعداد وكيل ذكاء اصطناعي عبر منصة “GenAI.mil” لمساعدته على صياغة هذا التقرير الأسبوعي الروتيني، نافيا أي علاقة للطلب بمطالبة النظام بابتكار سيناريو لنزاع مسلح.

في المقابل، أثارت الصورة سيلا من التعليقات الساخرة على موقع “إكس”، ما أعاد فتح النقاش بشأن معايير الأمن التشغيلي والأمن السيبراني في المواد الدعائية التي تنشرها وزارة الحرب الأمريكية، إلى جانب مخاطر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة العسكرية.

إذ كتب أحد المستخدمين: “يستخدمون جيميني لإنشاء حرب. مستوى التفكير لديهم مضبوط على الوضع التلقائي، وليس على الوضع الاحترافي حتى. الجيش الأمريكي محكوم عليه بالفشل”.

وسخر مستخدم آخر، محاكيا أسلوب ردود أنظمة الذكاء الاصطناعي، قائلا: “أوه، أنت محق. يبدو أننا تسببنا عن طريق الخطأ في كارثة نووية شاملة. كان ذلك خطئي بالكامل. أخبرني إذا كنت تريد مني إعداد جدول زمني لإزالة التلوث الإشعاعي من الأراضي المدمرة”.

وكتب آخر: “إذا كنت مصمما على أن تكون شريرا، فكن شريرا بكفاءة على الأقل، لا شريرا كاريكاتوريا عديم الكفاءة”.

وقال أحد مستخدمي المنصة: “بصراحة، فكرة أن حرب إيران تُدار بواسطة جيميني تبدو منطقية جداً، إذا نظرنا إلى الطريقة التي تسير بها مجريات الأحداث”.

كما علّق آخر قائلا: “عادةً ما توظف وزارة الحرب الأمريكية أقل الأشخاص كفاءة، لأن أصحاب الكفاءات الحقيقية يتجهون إلى حيث الرواتب والمكاسب الأكبر. لذلك، فهذا الأمر لا يثير أي استغراب”.

فيما كتب آخر بسخرية: “من الجيد أن نعرف أن العالم الحر في أيد أمينة.. مرحبا يا شات جي بي تي، أريد ذخيرة غير محدودة ومناعة ضد الضرر”.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن القوات المسلحة الأمريكية استخدمت منصة إدارة الطلعات الجوية Maven Smart System، المعتمدة على نموذج الذكاء الاصطناعي Claude، للمساعدة على اختيار الأهداف خلال التخطيط للعملية العسكرية ضد إيران.

المصدر: “ديلي ميل” + RT