إسبانيا تعيد فتح حدود مليلية تدريجيا.. والاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض الثقة بنظام الهجرة

أعلنت ممثلية الحكومة الإسبانية في مدينة مليلية ذاتية الحكم، السبت، بدء إعادة فتح الحدود مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام المهاجرين الجماعي لها.

وأفادت صحيفة “إل بايس” الإسبانية بأن قرار إعادة الفتح جاء بعد تهدئة نسبية في حركة المهاجرين، وسط تنسيق أمني بين السلطات الإسبانية والمغربية لضمان عدم تكرار حوادث الاقتحام الجماعي.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، رحّبت الجهات المعنية بالتعاون القائم بين إسبانيا والمغرب لضمان عودة سريعة للمهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال الأيام الماضية. وشدد البيان على أهمية التنسيق المشترك لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

كما أكد البيان الأوروبي أنه “لم تحدث هجرة داخلية غير نظامية من سبتة إلى أراضي دول أخرى في الاتحاد”، مشيراً إلى أن الوضع تحت السيطرة من الناحية الأمنية والإنسانية.

وحذّر البيان الأوروبي من أن الأحداث الأخيرة في سبتة “قد تقوض الثقة بنظام الاتحاد للتعامل مع الهجرة غير النظامية”، داعياً إلى تعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء والدول المجاورة لمواجهة تحديات الهجرة.

روسيا اليوم