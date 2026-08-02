انطلاق خدمة تتيح وصول أسرع لمنشورات ترامب مقابل اشتراك.. تفاصيل

بات بإمكان الشركات المالية الكبرى الآن تلقي تنبيهات بشأن منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، والتي تُعدّ “الأكثر تأثيرًا على السوق”، قبل عامة الناس، شريطة دفع السعر المناسب.

وقالت شبكة NBC News إن أمس السبت شهد انطلاق الخدمة الجديدة، وهي عبارة عن اشتراك في منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس “تروث سوشيال”، يتيح للشركات المالية وغيرها من المؤسسات تلقي تنبيهات بشأن منشورات ترامب الجديدة وغيره من الحسابات البارزة قبل المستخدمين العاديين.

أطلقت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، المالكة للمنصة، خدمة جديدة لتدفق البيانات عالي السرعة تُسمى Truth API، واصفةً إياها بأنها تُزوّد الشركات “بتدفق مباشر ومرخص وفوري لأهم الحقائق المؤثرة على السوق على المنصة”.

تروث سوشيال.. منصة ترامب لإطلاق بياناته الرسمية

يُذكر أن ترامب، الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على المنصة بفارق كبير، حيث يبلغ عددهم 13 مليون متابع، قد استخدم “تروث سوشيال” كمنصة رئيسية لإصدار بياناته الرسمية طوال فترة ولايته الثانية، بما في ذلك الإعلان عن فرض تعريفات جمركية جديدة شاملة أو الإعلان عن عمليات عسكرية كبرى.

ووصف تقرير NBC News استخدام ترامب غير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن آخر المستجدات في الشؤون العالمية والسياسة الاقتصادية بأنه غير مسبوق، إذ يختلف اختلافًا كبيرًا عن الرؤساء السابقين الذين كانوا يُعلنون عن مثل هذه الأمور عبر قنوات رسمية، كالمكتب الصحفي للبيت الأبيض وموقعه الإلكتروني الرسمي.

وتعتمد العديد من شركات التداول بالفعل على منشورات ترامب عبر بلومبيرج ورويترز وخدمات أخرى تجمعها وتُعيد بثّها لعملائها في الوقت الفعلي. لكن استخدام هذه البيانات على منصة “تروث سوشيال” قد يُمكّن هذه الشركات من الوصول إلى منشوراته أسرع بثوانٍ أو حتى أجزاء من الثانية من عامة الناس.

بالنسبة لشركات التداول الكبري، فإن حتى أجزاء من الثانية قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

كما سيستفيد الرئيس من هذه الخدمة الجديدة، فهو مساهم رئيسي في شركة “TMTG”، إذ يمتلك 114.75 مليون سهم، أي ما يُعادل 41% من الشركة، وفقًا لبيانه المالي لعام 2025.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من الديمقراطيين، حيث حث السيناتوران إليزابيث وارن وآدم شيف، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على التحقيق فيما إذا كانت شركة ترامب ميديا تنتهك القانون من خلال بيع وصول أسرع إلى منشورات الرئيس.

اليوم السابع