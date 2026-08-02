إيلون ماسك فى مطعم شواء؟.. شبيه الملياردير الشهير يرفض مغادرة المطبخ

تحول طاهٍ صيني يعمل في أحد مطاعم الشواء إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو أظهر شبهًا كبيرًا بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأمر الذي ضاعف الإقبال على مطعمه، لكنه أكد أنه لا يرغب في استغلال هذه الشهرة أو التحول إلى صانع محتوى.

فيديو يحقق ملايين المشاهدات

حقق مقطع فيديو للطاهي ما جيان بينغ (48 عامًا)، وهو أحد مالكي مطعم Yilan Restaurant في مدينة تونغتشوان بمقاطعة شنشي الصينية، انتشارًا واسعًا على منصة Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، بعدما لفت انتباه المستخدمين التشابه الكبير بين ملامحه وملامح إيلون ماسك، وحصد الفيديو أكثر من 1.3 مليون إعجاب خلال أيام قليلة، ليتحول المطعم من مكان هادئ إلى وجهة يقصدها الزبائن لتناول الطعام والتقاط الصور مع الرجل الذي أطلق عليه مستخدمو الإنترنت لقب “إيلون ماسك الصيني”.

“أفضل الوقوف أمام الشواية”

ورغم الشعبية المفاجئة، قال ما جيان بينغ إنه يشعر بالخجل والتوتر بسبب الاهتمام الكبير، مؤكدًا أنه يفضل مواصلة عمله في إعداد الطعام وخدمة الزبائن بدلاً من دخول عالم البث المباشر أو استثمار شهرته على الإنترنت، وأشار إلى أنه كان يعمل سابقًا كهربائيًا قبل أن يدخل مجال المطاعم، مضيفًا أن بعض الزبائن كانوا يعلقون منذ سنوات على الشبه بينه وبين ماسك، لكن الأمر لم يتحول إلى ظاهرة إلا بعد انتشار الفيديو الأخير.

تضاعف الإقبال على المطعم

أكد الطاهي أن عدد الزبائن تضاعف تقريبًا منذ انتشار الفيديو، إذ يبدأ يومه في التاسعة صباحًا ويواصل العمل حتى بعد منتصف الليل لتلبية الطلب المتزايد، كما كشف أنه تلقى أكثر من عشرة عروض تجارية لاستغلال شهرته، لكنه رفضها جميعًا، مؤكدًا أنه لا ينوي تحويل هذا التشابه إلى مشروع تجاري أو مهنة جديدة.

ولفت أحد الزبائن إلى أنه جاء لرؤية “إيلون ماسك الصيني” بعدما شاهد صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لماسك وهو يشوي الطعام، مضيفًا أن ما أعجبه أيضًا هو أن المطعم لم يرفع أسعار قائمة الطعام رغم الزيادة الكبيرة في عدد الزبائن.

مواقع التواصل تواصل السخرية

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل موجة من التعليقات والصور الساخرة، حيث نشر البعض صورًا معدلة للطاهي وهو يرتدي بدلات رسمية تشبه أسلوب إيلون ماسك، بينما تخيل آخرون أنه يشوي الطعام إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، كما اقترح بعض المستخدمين تغيير اسم المطعم إلى “SpaceX Barbecue”، فيما وصف آخرون الرجلين بأنهما “شقيقان فرّقتهما الحياة”.

ليست المرة الأولى

وليست هذه أول مرة يلفت فيها شخص صيني يشبه إيلون ماسك الأنظار، إذ سبق أن تفاعل ماسك نفسه عامي 2021 و2022 مع رجل صيني يُعرف باسم ما ييلونغ، اشتهر عبر مقاطع فيديو يقلد فيها ملابس الملياردير الأمريكي وطريقة حديثه، وعلق ماسك آنذاك قائلًا: “أود مقابلة هذا الرجل إذا كان حقيقيًا… أصبح من الصعب التمييز في عصر التزييف العميق.”

اليوم السابع