كيف عرف هاتفك بوقوع الزلزال؟.. القصة الكاملة وراء تنبيهات أندرويد لملايين المصريين

استيقظ ملايين المصريين فجر اليوم على إشعار غير معتاد ظهر على هواتف أندرويد، يحذر من وقوع هزة أرضية قبل ثوانٍ من الشعور بها، وبمجرد انتهاء الزلزال، بدأت الأسئلة تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي: هل توقع الهاتف الزلزال؟ وهل كانت جوجل تعلم بموعد الهزة مسبقًا؟ ولماذا وصل التنبيه إلى بعض الأشخاص بينما لم يصل إلى آخرين؟.

الحقيقة أن ما حدث ليس تنبؤًا بالزلازل، بل هو نتيجة لتقنية متطورة طورتها جوجل تعتمد على ملايين هواتف أندرويد المنتشرة حول العالم، لتحويلها إلى شبكة ضخمة لرصد الهزات الأرضية وإرسال التحذيرات في غضون ثوانٍ.

هل توقع هاتفك الزلزال؟

الإجابة ببساطة: لا، فحتى الآن لا توجد تقنية تستطيع التنبؤ بموعد حدوث الزلازل قبل وقوعها بدقائق أو ساعات بدقة كافية، لكن الآمر تم من خلال نظام Android Earthquake Alerts وهو نظام إنذار مبكر للزلازل طوّرته Google Crisis Response، حيث يحوّل ملايين هواتف أندرويد إلى شبكة رصد جماعية لاكتشاف الهزات الأرضية وإرسال تحذيرات للمستخدمين قبل وصول الموجات التدميرية؛ فهو يكتشف الزلزال بعد لحظة من بدايته، ثم يرسل التحذيرات بسرعة كبيرة قبل وصول الموجات الزلزالية الأخطر إلى المناطق الأبعد عن مركز الزلزال.

الزلازل تنتج نوعين رئيسيين من الموجات:

– الموجات الأولية (P Waves) وهي الأسرع، لكنها غالبًا لا تسبب أضرارًا كبيرة.

– الموجات الثانوية (S Waves) وهي الأبطأ لكنها الأقوى، وهي التي يشعر بها معظم الناس وتتسبب في معظم الاهتزازات.

بمجرد رصد الموجات الأولية، يبدأ النظام في حساب موقع الزلزال وقوته، ثم يرسل التنبيه قبل وصول الموجات الثانوية بثوانٍ، وهو ما يمنح المستخدم وقتًا قصيرًا لاتخاذ إجراء سريع.

كيف يرصد الهاتف وقوع الزلازل؟

قد لا يعلم كثيرون أن كل هاتف أندرويد تقريبًا يحتوي على مستشعر للحركة يعرف باسم Accelerometer، وهو المسؤول عن معرفة اتجاه الهاتف وعدد الخطوات أثناء المشي ودوران الشاشة، وقد استغلت جوجل هذا المستشعر بطريقة مبتكرة، فعندما تلتقط مجموعة كبيرة من الهواتف الموجودة في نفس المنطقة اهتزازًا يحمل نفس الخصائص وفي التوقيت نفسه تقريبًا، ترسل هذه الهواتف إشارات مجهولة الهوية إلى خوادم جوجلـ وإذا اكتشفت الخوادم أن آلاف الهواتف سجلت نفس النمط من الاهتزاز في اللحظة نفسها، فإنها تعتبر أن هناك زلزالًا بالفعل، ثم تحدد موقعه وقوته التقريبية، وتبدأ فورًا في إرسال التنبيهات إلى المناطق المتوقع أن تصل إليها الموجات التالية، وبمعنى آخر، هاتفك لا يستقبل التحذيرات فقط، بل يشارك أيضًا في شبكة عالمية لرصد الزلازل.

لماذا وصل التنبيه إلى بعض الأشخاص ولم يصل إلى آخرين؟

ظهور التنبيه يعتمد على عدة عوامل، لذلك من الطبيعي أن يحصل بعض المستخدمين عليه بينما لا يظهر لآخرين، من أهم هذه العوامل:

– أن يعمل الهاتف بنظام Android 5.0 أو أحدث.

– تفعيل خدمات Google Play.

– تشغيل الإنترنت وقت وقوع الزلزال.

– تفعيل خدمات الموقع (Location).

– عدم تعطيل ميزة تنبيهات الزلازل من إعدادات الهاتف.

– وجود المستخدم داخل منطقة يدعمها النظام.

وفي بعض الحالات قد يكون الهاتف مؤهلًا لاستقبال التنبيه، لكن ضيق الفارق الزمني بين اكتشاف الزلزال ووصول الموجات الزلزالية لا يترك وقتًا كافيًا لإرسال الإشعار.

لماذا وصل التحذير قبل الزلزال بثوانٍ فقط؟

يتساءل كثيرون لماذا لم يصل التنبيه قبل دقائق، حيث أن الإجابة أن الأمر تحكمه قوانين الفيزياء، فالزلزال يحدث أولًا، ثم تبدأ الموجات الزلزالية في الانتشار بسرعات مختلفة. النظام لا يعلم بوجود الزلزال إلا بعد التقاط الموجات الأولية، لذلك لا يستطيع إرسال تحذير قبل حدوثه، وكلما كنت بعيدًا عن مركز الزلزال، زادت الفرصة في وصول التنبيه قبل الشعور بالهزة، أما إذا كنت قريبًا جدًا من مركز الزلزال، فقد تصل الموجات الثانوية قبل أن يتمكن النظام من إرسال التحذير، أو قد يصل التنبيه في الوقت نفسه تقريبًا.

هل النظام دقيق بنسبة 100%؟

رغم أن النظام أثبت فعاليته في عدد كبير من الدول، فإنه ليس معصومًا من الخطأ، حيث تعتمد دقته على عدة عوامل، منها: ( قوة الزلزال، وبعد المستخدم عن مركز الزلزال، وعدد الهواتف الموجودة في المنطقة، وجودة الاتصال بالإنترنت، وسرعة معالجة البيانات على الخوادم) ولهذا قد تختلف سرعة وصول التنبيه من شخص لآخر حتى داخل المدينة نفسها.

هل ترسل جوجل بياناتك الشخصية؟

من أكثر الشائعات انتشارًا أن النظام يعتمد على تشغيل الميكروفون أو الكاميرا باستمرار، لكن جوجل تؤكد أن النظام لا يستخدم أيًا منهما، كل ما يتم استخدامه هو بيانات مستشعر الحركة الموجودة في الهاتف، وهي بيانات تساعد فقط في اكتشاف الاهتزازات، ويتم إرسالها دون الحاجة إلى تسجيل الصوت أو الصور أو الوصول إلى محتويات الهاتف.

لماذا بدأت الخدمة بالظهور في مصر؟

أطلقت جوجل نظام Android Earthquake Alerts بشكل تدريجي، حيث بدأ في عدد محدود من الدول قبل أن يتوسع ليشمل عشرات الدول حول العالم، ومع توسع نطاق الخدمة، أصبح النظام يعمل في مناطق جديدة، لذلك تلقى عدد كبير من مستخدمي أندرويد في مصر التنبيه عند وقوع الهزة الأرضية الأخيرة.

ماذا عن هواتف آيفون؟

على عكس أندرويد، لا تمتلك هواتف آيفون نظامًا عالميًا يعتمد على ملايين الهواتف لرصد الزلازل بالطريقة نفسها، وفي بعض الدول، تعتمد أجهزة آيفون على أنظمة الإنذار الرسمية التي توفرها الحكومات أو هيئات الطوارئ المحلية، إذا كانت تلك الأنظمة متاحة ومدعومة.

هل يمكن لثوانٍ قليلة أن تنقذ حياتك؟

قد تبدو ثلاث أو خمس ثوانٍ مدة قصيرة للغاية، لكنها قد تكون كافية لاتخاذ إجراء يقلل من خطر الإصابة، فخلال هذه الثواني يمكن للمستخدم أن يبتعد عن النوافذ، أو يترك المصعد، أو يحتمي أسفل طاولة قوية، أو يبتعد عن الأجسام القابلة للسقوط، وهي إجراءات توصي بها جهات السلامة أثناء الزلازل، ولهذا صُمم نظام Android Earthquake Alerts، ليس للتنبؤ بالزلازل، وإنما لمنح الأشخاص ثوانٍ ثمينة قد تصنع فارقًا كبيرًا في المواقف الخطرة.

اليوم السابع